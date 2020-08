La homilía de un sacerdote en el funeral de su hijo

El sábado 1 de agosto por la tarde, en Upperco, Maryland, Isaac Scharbach, de 21 años, fue atropellado por un vehículo mientras iba en bicicleta por una carretera rural, y murió.

Isaac es el segundo de nueve hijos y el hijo mayor de Albert Scharbach y Abby Scharbach, quienes entraron en la Iglesia católica con su familia en 2009 en la Basílica de Baltimore.

El padre Scharbach, un exsacerdote anglicano, fue ordenado sacerdote católico para el Ordinariato en 2013, y actualmente es pastor de la Iglesia católica Monte Calvario en el centro de Baltimore.

Scharbach presidió y predicó la Misa de Requiem por su hijo en la fiesta de la Transfiguración, el 6 de agosto de 2020.

Isaac es recordado como alguien excepcional en muchos sentidos, quizás sobre todo por su virtud y la profundidad de su vida interior. La homilía del Padre Scharbach en la misa de despedida ha conmovido muchos corazones. Puedes verla en este video (en inglés) o leerla en español a continuación:

“Y se transfiguró delante de ellos”.

Esta es una Misa de Réquiem con el tema de la Transfiguración, la fiesta de hoy. La palabra Réquiem en latín significa «descanso», que obtenemos de las palabras iniciales de la misa: «Descansen eternamente, concédeles, Señor».

En nuestra lectura del Evangelio sobre la Transfiguración, vemos a Cristo brillando en luz. Podemos establecer una conexión con los fieles difuntos que finalmente se transfiguran en Cristo.

En las Escrituras, Pablo da “gracias al Padre, que os ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz”.

Todo lo que es verdad acerca de Cristo finalmente se convierte en verdad para nosotros, quienes somos llamados por Su nombre.

Entonces, en un nivel, podríamos consolarnos diciendo: “Isaac está en la luz ahora, está en la Iglesia expectante y en camino a la Iglesia triunfante. La luz que tenía en la tierra solo se volverá más brillante«.

Y ciertamente hay una verdad reconfortante en eso.

Pero si nos detenemos ahí, ese punto no nos serviría del todo hoy. ¿Por qué? Porque Isaac tenía mucho más para dar en este mundo.

Muchos conocen el deseo inquebrantable de Isaac de servir a los demás, y cómo esto se basaba en su oración constante y su amor consumado por Dios.

Otros han hablado del extraordinario intelecto de Isaac, su talento en el arte, pero más importante aún, su humildad al usar estos dones.

Sabía de la santidad de Isaac en casa, pero aprendí de los testimonios que se han vertido en los últimos días sobre cómo había tocado cientos de vidas. Me ha impresionado la cantidad de personas a las que ha movido a renovar su fe o creer por primera vez.

Pero parecía que estaba comenzando cuando su luz se apagó. Esto es lo que llamamos tragedia. Tenemos que mirar eso a la cara.

Decenas de personas nos han dicho: «Estamos devastados». «Estamos destrozados». «Lloré y lloré».

Estas respuestas incluso provienen de muchas personas que no han visto a Isaac en años, por lo que el dolor por su fallecimiento no se debe necesariamente a un vacío en su vida. Habla de la aparente injusticia de un mundo caído.

Si esto puede suceder, ¿qué es seguro? Todas las cosas parecen más frágiles de lo que alguna vez pensamos y más allá de nuestro control.

Puede que no queramos admitirlo ante nosotros mismos, pero la pregunta subyacente a la decepción y la consternación es: «¿Dónde está Dios en esto?». Y «¿Por qué dejaría que esto sucediera?» Esto amenaza con hacer tambalear nuestra fe.

Pero hay una pregunta que no muchos se hacen, pero que la fiesta de la Transfiguración nos llama a hacer. Es decir, ¿qué pasa si la muerte de Isaac sirve sobre todo a los propósitos de la gracia de Dios?

Para ser lo suficientemente audaces para hacer esta pregunta, debemos mirar más de cerca la Transfiguración.

Muchos ven la Transfiguración como una esperanza después de la cruz. Más allá de Su humildad terrenal y de lo que está destinado a ser. La idea: esto fortalecerá a los discípulos para pasar por la cruz.

Pero ese es el punto de vista equivocado.

La Transfiguración es la gloria de la cruz. Permítanme decirlo nuevamente: la Transfiguración es la gloria de la cruz.

La cruz no es solo algo por lo que atravesar. Es algo que necesitamos enfatizar y alumbrar más a fondo.

Considera el contexto. Justo antes de la lectura de hoy del Evangelio de Mateo, Jesús predijo la cruz, y Pedro trató de detenerla.

Y luego en la montaña, dice que estaba hablando con Moisés y Elías. ¿De qué estaban hablando? El tema de su conversación se revela en Lucas. Hablaban de cosas que deben suceder pronto, es decir, su «partida» en Jerusalén. Eso se refiere a la cruz.

La palabra griega para «partida» en algunas versiones se llama «su éxodo» que, como sabemos, solo fue posible para el pueblo de Dios a través de la muerte del cordero.

Moisés y Elías estaban hablando de cómo Jesús sufriría y moriría antes de resucitar. En esto estaba morando nuestro Señor en medio de la luz majestuosa.

La «partida», como la llama Lucas, es el corazón de la vida cristiana. En otras palabras, la cruz es el corazón de la vida cristiana. Esto está bañado por una luz majestuosa porque no hay resurrección sin ella.

¿Cómo se ve esto en la vida? Pequeñas cruces todo el día. Renunciar a cosas por los demás. Estas decisiones son las que conducen a la mayor cruz de estar dispuesto a dar la vida.

Se dice que una acción heroica rara vez es una gran decisión. Más bien, es la culminación de muchas decisiones tomadas día tras día que forman el carácter de uno para crear la respuesta natural de uno en el momento del juicio.

De vuelta a nuestro Isaac…

Esto es lo que vimos en su vida: parecía que renunciaría a cualquier cosa por cualquiera en cualquier momento. Sin exageración, sin hipérbole.

Sacrificaría la comida y la comodidad o sus planes inmediatos por el llamado del momento para servir a los demás.

Esta respuesta se basaba en la oración, que siempre era lo primero, continuaba durante todo el día y precedía cualquier empresa importante.

Anoche, uno de los amigos de la universidad de Isaac, Harrison, contó cómo Isaac le recomendó las palabras del primer mártir, Esteban: «En tus manos encomiendo mi espíritu».

Eso es lo que dijo Estaban en el momento de su muerte. Isaac estaba diciendo que estas son palabras para vivir. Decía que debes repetir estas palabras para que te entregues constantemente en la muerte. Solo otra conversación en el dormitorio.

Isaac estaba siguiendo el ejemplo de Esteban, pero en el centro está el ejemplo de Jesús. Podemos seguir porque Jesús se adelantó a nosotros. Jesús nos muestra que la luz de Dios brilla en nuestra cruz.

Así que volvamos a nuestra pregunta original …

¿Por qué Dios acortaría la vida de alguien que estaba tan dedicado a nuestro Señor y Su cruz? Mi respuesta: solo si sirviera para un propósito mayor. Tengo que creerlo.

No veo esto con una perspectiva humana, pero puedo verlo con los ojos de la fe. Esto no es Pollyanna. Es algo real.

Isaac se entregó a sí mismo por otros en su vida terrenal, y puede continuar intercediendo por otros después de su vida terrenal.

Consideren esto: en el libro de Apocalipsis, los santos están en el cielo orando por lo que sucede en la tierra, y el incienso en la visión representa sus oraciones (Apocalipsis 8, 3-4).

Conectemos eso con lo que leemos en Santiago: «La oración ferviente y eficaz del justo vale mucho» (Santiago 5,16).

Si la oración del justo es eficaz en la tierra, ¡cuánto más cuando la justicia se perfecciona en el cielo! Leemos en Hebreos 12: Has venido a la “Jerusalén celestial… a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo… ya los espíritus de los justos hechos perfectos” (Heb. 12:23).

Las oraciones de estos hombres justos obtuvieron un beneficio perfecto aún más. Esta es una dinámica que ha demostrado ser cierta en la Iglesia a lo largo de los siglos. No podemos ignorarlo.

A la luz de esto, hagamos otra pregunta. ¿Podría ser que Isaac pudiera hacer más trabajo intercediendo desde el cielo que en la tierra?

Entonces alguien dice: «Sí, pero ¿por qué no hacer que viva más y luego hacer eso después de la vejez?». Esta objeción se me ocurrió —con mucha fuerza— hace dos días. Pero luego volví a pensar.

En 50 años, sería demasiado tarde para que él intercediera por ti, ¿no es así? Cuánto mejor para él estar intercediendo por aquellos que conocía en la tierra, aquellos que ya están cerca de su corazón y necesitan sus oraciones.

Isaac siempre estuvo dispuesto a darlo todo y creo que su muerte es una respuesta a la oración. De alguna manera, quería esto. Me voy a atrever a decir eso.

No habría pedido estos eventos específicamente, por supuesto. Pero se habría ofrecido completamente por los demás en total abandono a la voluntad de Dios.

Es el tipo de persona que habría rezado con regularidad: “Oh Dios, si hay algo que pueda hacer para ayudar a mi familia de tal o cual manera, o para darte a conocer a otros, lo haré. Incluso daré mi vida». O algunas otras palabras en ese sentido. Isaac hacía una ofrenda diaria a Dios.

Y ahora está en camino de la Iglesia militante a la Iglesia expectante y triunfante donde será llamado a interceder.

Mire, ya veo cosas buenas, casi milagrosas, que suceden como resultado de su muerte. Relaciones curativas.

La niebla se disipó sobre algunos grandes problemas debido a la respuesta amorosa del pueblo de Dios en estas circunstancias inmediatas. No hay forma de que pueda entrar en detalles sobre esto ahora, pero deben confiar en mi palabra.

Luego está el regalo de la cruz que llevamos. Todavía queremos a Isaac de vuelta y lo extrañamos terriblemente. Él era mi mejor amigo. Mi esposa les dirá que esto es una agonía. Sí, deja un enorme vacío en nuestras vidas.

Pero ya estoy viendo que su vacío se está llenando en nuestra familia a medida que adoptamos más su enfoque cristiano entre nosotros.

Esto ya me está volviendo más suave y compasivo con los demás. Y esto me recuerda la importancia de la familia. Esto es lo que Isaac quiere para nosotros. Y es solo el comienzo.

Esta homilía no trata de Isaac sino del Evangelio. He utilizado su vida como ilustración porque eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Pero esta no es su historia, esta es la historia de Jesús.

Estamos llamados a ver nuestra historia en la historia de Jesús. En esto encontramos que Dios no pierde nada. Nada está más allá del alcance de la redención de Dios.

Santa Faustina dijo: “Si los ángeles fueran capaces de envidiar, nos envidiarían por dos cosas: una es recibir la Sagrada Comunión y la otra es el sufrimiento». ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y en eso, Dios es glorificado.

Sí, la Transfiguración de Jesús predijo la victoria: Él es el eterno vencedor. Pero también es la víctima eterna. Estas dos realidades no se pueden separar ya que su majestad incluye su cruz.

Esa cruz era algo que solo Él podía soportar, pero Él nos llama a seguirLe, por gracia, para reflejar nuestra semejanza familiar con Él. ¡Por eso, hay majestad en esta tragedia! Y siempre veremos este evento bañado por la luz redentora de Dios.

Homilía publicada con permiso del padre Albert Scharbach y traducida al español por Aleteia