La alegría de un joven con Síndrome de Down elegido testigo de boda de su hermano

Esta es una preciosa historia de amor entre hermanos, una historia que nos enseña a aceptar al otro tal y como es y a descubrir en él su autenticidad y su belleza. Es la historia de Will Claussen y Henry Doe. Will va a casarse en unos meses y Henry, con Síndrome de Down será su testigo de boda. Así lo decidió Will junto a su novia.

Para informar a su hermano, decidieron darle una sorpresa muy original. Enterraron en el jardín de su casa en Hackensack, Minnesota (Estados Unidos) una botella que contenía un mensaje para Henry Joe.

«Hola Joe, Tu eres el mejor hermano que podría tener. Eres mi mejor amigo. ¿Quieres ser testigo de mi boda?»

Will sabía que su hermano estaría feliz al recibir semejante propuesta. Joe es pura alegría por lo que quiso filmar un momento de gran emoción para toda la familia. En cuanto localizó la botella y leyó el mensaje, Joe se abalanzó hacia los brazos de su hermano para abrazarle. Un momento conmovedor no solo para Joe, para su hermano y su novia, también para todos aquellos que hemos podido ver este video que generosamente han compartido en redes sociales.

¡Muchísimas felicidades a la pareja y, como no, a su testigo de bodas.