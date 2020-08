Murió en un súper, pero lo taparon con sombrillas y no se cerró la tienda

En días en que los datos apabullantes de casos confirmados y muertes por coronavirus suelen eclipsar a las personas detrás de los números fríos, en Brasil un nuevo suceso se transformó en tema de conversación y que mucho tiene que ver con la dignidad del ser humano (y el respeto).

Sucedió en un supermercado del noreste de Brasil el viernes 14 de agosto, pero recién este miércoles 19 de agosto se hizo público junto a una imagen que se viralizó: la de un pasillo con sombrillas verdes que tapaban –tal cual se confirmó posteriormente- a un hombre que había fallecido en el lugar debido a un paro cardíaco.

Inmediatamente, lo acontecido generó estupor a través de las redes sociales, en especial al momento en que trascendió que el local siguió abierto cuando murió este hombre, que además era un promotor de ventas en el lugar.

Pq não to vendo ninguém comentar sobre o caso do Sr. Moisés??? Ele sofreu um mal súbito enquanto trabalhava na loja do Carrefour da Torre, em Recife-PE. Apenas esconderam o corpo para nenhum cliente ver e MANTIVERAM A LOJA ABERTA. pic.twitter.com/g4qXXylVPd

— Gabezera (@GabizaChaves) August 18, 2020