«Tú eres más fuerte»: La historia de la canción que ayuda a atravesar la pandemia

Si uno la escucha por primera vez estos días, “Tú eres más fuerte” parece compuesta para la Pandemia. Una letra y una música que animan y sostienen la Esperanza tanto para la angustia de la reclusión en soledad como para el dolor de la enfermedad y la pérdida.

En diálogo con Aleteia, su autor, el productor, compositor, e intérprete Jon Carlo relata el origen de un tema vigente que comenzó a nacer hace ya 7 años, en un momento difícil de su vida, pero que hoy puede interpelarnos a cada uno de nosotros en nuestra lucha personal contra el coronavirus y sus distintos rostros.

Porque Jon Carlo canta:

«Esta enfermedad tiene mucha fuerza

Y la soledad ya tocó mi puerta

Siento que estoy solo, que todos se han ido

Ya no puedo más con esta tormenta”

Pero tiene la respuesta:

«Pero estoy confiado porque tengo fe

Fe que me acompaña, con la que venceré

La fe de María, la fe de Abraham

La que me levanta y me hace gritar, y cantar

Que tú eres más fuerte

Que mi enfermedad, mucho más fuerte

Y aunque no hayan salidas

Y aunque me duela la vida

Tú eres más fuerte»

Nacido en República Dominicana, Jon Carlo migró con sus padres a Estados Unidos, circunstancia que marcó su vida de fe, como cuenta a Aleteia:

“Para mí todo esto ha sido una gran bendición, ya que mis padres tomaron una decisión sabia y tuvieron la visión de que sus hijos se criaran en un país con más oportunidades el cual sin dudas me ha llevado a ser bendición para muchos a través de mi música y esto definitivamente aumenta mi fe”.

Suele recordar, como evoca esta vez, que Jesús llamó a su vida en “invierno del año 1993, en la ciudad de Nueva York, en un retiro juvenil de renovación carismática”. Jon Carlo venía de pasar un momento difícil, a los 16 años, “en el cual experimenté estar recluido en la cárcel”. Desde entonces, ha caminado en su vida de Fe creando e interpretando música que se hace oración.

«Tú eres más fuerte», no obstante, toma forma 20 años después de ese retiro. “Es el agradecimiento a Dios por haberme sanado de una embolia pulmonar en el año 2013 la cual casi me arrebata la vida. Yo lo que quería y quiero decirle es que no tengo miedo porque él me ha mostrado su poder en mi vida”, dice a Aleteia.

Activo en redes sociales sembrando oración, e incluso proponiendo y participando de momentos de oración compartidos, Jon Carlo cree que “esta pandemia ha sido y sigue siendo un aprendizaje”.

“Nunca pensé estar encerrado tanto tiempo, aunque creo que Dios me ha regalado momentos hermosos para reencontrarme con Él y conmigo mismo, disfrutar del hogar, la familia y de un descanso después de 10 años y casi 2 millones de millas voladas. Creo que era justo parar aunque nunca me imaginé que sería así”, completa.

Convencido y firme en su vocación cristiana y profesional, Jon Carlo siente que es un “honor ayudar a la gente a encontrarse con Jesús a través de la música”. “Creo que eso me hace no claudicar y seguir escribiendo y produciendo música, Dios me ha elegido para esto y yo he dicho ‘Aquí estoy’”, relata.

“Nada vale hacer lo que hacemos si no somos luz para los demás, Jesús siempre iluminaba los lugares en donde llegaba y a eso estamos llamados”, siente, pero sobre todo, canta. Lo hace en «Tú eres más fuerte», en otras canciones propias, y en otras que comparte con otros músicos de una generación de artistas cristianos latinoamericanos con los cuales, aún los momentos más oscuros de la pandemia, es más fácil tener esperanza.

