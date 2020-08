Mucho más que “Apagafuegos”

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Un 17 de agosto, pero de 1835, fue creado el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (CBG), una entidad respetada y elogiada por su ardua tarea en primera línea de batalla (o mejor dicho, del fuego).

Antiguamente, incluso antes de la fecha en cuestión, estos bomberos ya existían como cuerpo de socorro y hasta se los denominaban “Apagafuegos”, recuerda una reseña de El Universo.

No obstante, la labor de estas personas va más allá y así ha quedado demostrado en muchas ocasiones. Recientemente, por ejemplo, fueron estos bomberos los encargados de distribuir donaciones dirigidas al Banco de Alimentos de Diakonía, vinculado a la Arquidiócesis de Guayaquil, en especial lo referente a 8.000 latas de lentejas.

Pero quizá una de las intervenciones más recordadas de los últimos años es el que tiene que ver con el terremoto que sacudió a Ecuador en 2016 (7.8 grados en la escala de Richter y que dejó más de 600 fallecidos).

La labor de los bomberos de Guayaquil fue fundamental en aquel entonces en el intento de salvar la mayor cantidad de vidas posible.

“Una niña me tomaba del brazo y me pedía que saque a su madre de los escombros de un edificio que estaba destruido y del cual sabíamos que no existía nadie más con vida, sentía impotencia, pero tocaba respirar y sobreponerse”, había comentado en aquel momento César León, comandante de la Compañía No. 50 perteneciente a la División de Rescate, reproduce una nota de la Organización de Bomberos Americanos.

En aquella ocasión fueron más de 200 los miembros del CBG que colaboraron desde el momento del sismo y en día posteriores.

Incluso, aquella situación, llevó a que por su desempeño en la provincia de Manabí, una de las más afectadas, se desarrollara una celebración de agradecimiento con una misa Capilla San José del Panteón Metropolitano de Guayaquil.

Actualmente, en medio de los embates del coronavirus, este cuerpo integrado por héroes conmemora un nuevo aniversario, donde el “espíritu de servicio” es considerado el gran legado.

«Habrá habido incendios que se han suscitado en otras partes del país, donde han llamado a los bomberos de Guayaquil para que vayan a ayudar a apagarlos, porque son los bomberos que tienen más espíritu de lucha contra el fuego», expresó a El Universo Melvin Hoyos, director municipal de Cultura de Guayaquil.

Es por todo esto que hoy, los más de 2200 hombres (entre personal rentado y voluntario) que integran el CBG merecen el justo aplauso y reconocimiento.

