El aborto en casa deja a las mujeres cada vez más solas

La Pontificia Academia para la Vida , acaba de publicar una nota en la que critica la decisión de actualizar las «Directrices sobre la interrupción voluntaria del embarazo» en Italia, confinando el aborto al hogar.

En la nota destacan lo mucho que se ha descuidado en Italia «el compromiso de dar realmente a la mujer (y a la pareja) todo el apoyo posible para evitar el aborto, superando aquellas condiciones de incomodidad, incluso económicas, que pueden hacer de la interrupción del embarazo un hecho más sufrido que elegido”.

Según la Academia para la Vida se produce un “desentendimiento” que «en realidad tiende a hacer que la mujer (soltera) cargue con la carga de un gesto que deja profundas huellas en su biografía”.

Te puede interesar: Coronavirus: El aborto no es una salida para las mujeres embarazadas y abandonadas en México

«El paso que se está dando -subraya la Pontificia Academia para la Vida- más allá de la evaluación obviamente fundamental de los aspectos de eficacia y seguridad para la mujer, parece ir en la dirección de un mayor confinamiento en la esfera privada de un gesto de gran importancia emocional, social y moral”. «Permitir el aborto en el hogar significa distanciarlo aún más, con todos los problemas de los que esta decisión está encargada, de la trama de las relaciones sociales y la esfera de la responsabilidad común, que la Ley 194 pone directamente en tela de juicio. Puede ser fácil objetar -y hay razones bien fundadas para ello- que los hospitales no son necesariamente el mejor lugar para perseguir este objetivo de acompañamiento y apoyo y que, en cualquier caso, esta preocupación se aplica a lo que precede a la decisión de interrumpir un embarazo. Pero precisamente por eso -concluye la nota- es necesario no renunciar a la búsqueda de formas y medios más adecuados para un proyecto compartido: el acompañamiento y el apoyo a la vida naciente y concebida y a las familias siguen siendo el lugar de prueba de una sociedad atenta y sensible que sabe construir su futuro con sabiduría y previsión”.

La nota se circunscribe a la legislación italiana, pero muestra el paradigma del crecimiento que se está dando en todo el mundo y en época de pandemia del aborto en casa. En México se ha denunciado cómo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud (México) incluyen al misoprostol como un método “seguro” para abortar antes de las 12 semanas de embarazo.

https://es.aleteia.org/2020/07/06/mexico-promueven-abortos-caseros-durante-la-pandemia-del-covid-19/