Harvey Keitel habla sobre la fe y su papel en la próxima película de «Fátima»

Después de interpretar a un sicario de la mafia ende Martin Scorsese, el actor Harvey Keitel cambia de aires con la participación en la inminente película. Con la cercanía del estreno (28 de agosto), Keitel ha concedido una entrevista sobre su experiencia en el rodaje y sobre cómo le ha conmovido la historia de

La película incluye la infancia de Lúcia dos Santos y sus dos primos pequeños, todos presentes en las apariciones, pero Keitel no entra en escena hasta años después, interpretando el papel del profesor Nichols, un periodista escéptico que investiga la validez de las apariciones de Fátima.

En una entrevista con Page Six, Keitel explica que la película deja en manos de cada espectador, con sus creencias personales, la interpretación de la realidad de estas apariciones:

Es ambiguo el dilema de si vio o no vio. Eso no implica que la visión no existiera. ¿Quizás ella creyó que vio la visión? Cuando crees que estás viendo algo, ¿eso significa que existe o que no? Es una cuestión de fe.