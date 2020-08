Venezuela: La Iglesia clama “elecciones libres, justas e imparciales”

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) dio a conocer este 11 de agosto, un comunicado asegurando que el llamado a la abstención por parte de los partidos de la oposición democrática, para las elecciones legislativas del venidero 6 de diciembre, “hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro”.

También considera “necesario celebrar elecciones libres, justas e imparciales con participación de todos los partidos y movimientos políticos, y con un basamento ético que respete el voto ciudadano según está previsto en la Constitución y las normas electorales”.

La misiva firmada por la presidencia de la CEV, desvela aspectos de fondo que sirven para prevenir a los partidos y sus líderes políticos, acerca del papel que les corresponde cumplir en el momento actual de la severa crisis que padece Venezuela.

Consideran que las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional son ilegitimas dada la naturaleza -también ilegítima- de los organismos convocantes. Así, cuestionan desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE), la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, entre otros males.

Alertan, además, de la inacción por parte de los partidos políticos, invitándolos a que no se queden reducidos únicamente a una postura pasiva como es el llamado a la abstención.

La Asamblea Nacional es un instrumento válido

“Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional”, ha sido la postura de los obispos. Con esta frase responden a los partidos políticos que el 2 de agosto anunciaron su abstención para las elecciones convocadas por el CNE, cuyos miembros fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia, cercano al gobierno de Nicolás Maduro.

“No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas”, aseguró la presidencia de la CEV en el comunicado.

“Nuestro pueblo tiene una gran vocación democrática, por lo que asume en su normalidad ciudadana la vía electoral (…) esta convicción nos lleva a descartar cualquier salida fuera de la institucionalidad constitucional”, destaca la Iglesia, respondiendo a algunas voces que se decantan por intervenciones extranjeras o golpes de Estado interno.

Para la CEV “es necesario celebrar elecciones libres, justas e imparciales con participación de todos los partidos y movimientos políticos, y con un basamento ético que respete el voto ciudadano según está previsto en la Constitución y las normas electorales”, indica en claro llamado al CNE para que organice unas elecciones alejadas del fraude.

Algunas reacciones contra el comunicado

Las reacciones ante el comunicado de la CEV no se han dejado esperar, viniendo de diversos sectores de la oposición, incluso de algunos clérigos, cuyas discusiones no se dejaron esperar en las redes sociales, con comentarios a favor y en contra de los obispos.

“Claudicar no es una opción, ni ciudadana ni cristiana. No puedo entender el cambio total en la posición de la CEV (…) ¿En qué momento perdieron la confianza en la fuerza de la sociedad, de los fieles, del clero? ¿Qué pasó?”, expresó María Corina Machado, máxima figura del partido político Vente Venezuela y una de las dirigentes políticas que le habla con mucha fuerza al gobierno desde los tiempos de Hugo Chávez.

Por su parte, el presbítero José Gregorio Salazar Monroy, reconocido defensor de los derechos humanos en una parroquia de la diócesis de Ciudad Guayana, al sur de Venezuela, hizo suya la siguiente frase: “Soy de los que piensan no ir a votar. Considero que estas elecciones son injustas, no son transparentes. Si usted vota se está doblegando, está bajando la cabeza y aceptando cualquier regla de juego, aunque no sea justa”, publicó en su cuenta de Twitter, en respuesta al comunicado difundido por la CEV.

Finalmente, la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana pide al “Señor y la Virgen de Coromoto”, que bendigan al pueblo venezolano, y “les conceda discernimiento a los dirigentes sociales y políticos ante los graves retos que enfrenta hoy la patria”.

#CEVNoticias Comunicado de la Presidencia de la CEV ante las elecciones parlamentariashttps://t.co/BQuwJiH9XO — Conferencia Episcopal Venezolana CEV (@CEVmedios) August 11, 2020