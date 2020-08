Mauricio Franco Clark: Eso sí fue salir del armario

¿Te has dado cuenta de que nadie llega a tu vida por accidente? Hace mucho aprendí a ver en cada persona que pasa por mi vida como un regalo de Dios para mí.

Dentro de mi imperfección hago lo que está en mí para verla, tratarla, aceptarla y amarla con la dignidad que merece; para mirarla de dentro hacia fuera conectando mi corazón con el suyo y así, todo ese amor que pueda surgir sea el regalo de Dios para mí.

Justo así me pasó con Mauricio. Llegó sin buscarlo, sin esperarlo…

De la nada un día lo vi en televisión y fue tal la compasión que sentí al escuchar su historia de vida que, sin él saberlo, lo adopté como ahijado espiritual y comencé a abrazarlo y a protegerlo con mis oraciones.

Nunca vi en él a Mauricio Clark, el famoso conductor que se codeaba con las más altas esferas del mundo artístico y político. O al chico que en plena televisión y a nivel mundial salía del closet.

Siempre vi en él a Mauricio, el hijo amado de Dios necesitado de misericordia.

Mucho tiempo pasó y en los planes de Dios estaba el que nos conociéramos. Así es, fue un encuentro gestado desde el corazón de Cristo, un regalo para mí que hoy deseo compartir contigo en este breve espacio.

Hoy simplemente me gustaría hablarte de Mauricio, mi amigo, mi ahijado… Un hombre a quien aprendí a querer y a admirar a través del corazón de Jesús.

Mauricio es el rostro de la esperanza. Es el testimonio del poder de Dios, de que no existe herida que no pueda ser sanada y justo en eso deseo enfocarme, en su milagrosa conversión de corazón.

Así es. Dios mismo lo rescató de lo más profundo del abismo del infierno. Lo sacó de la vida de adicciones, de promiscuad y de homosexualidad que sus heridas interiores lo inclinaron a vivir.

No, no fue ninguna terapia de conversión -como tantas personas malamente lo han afirmado- lo que lo llevó a reconocer y a aceptar su heterosexualidad y a dejar su vida de excesos.

Fue Dios quien obró en él respondiendo a las oraciones confiadas, perseverantes -y muchas veces mojadas en llanto- de su madre.

Y es que las lágrimas de las madres en oración por sus hijos perdidos son como huellas que van quedando marcadas en el piso para que ellos reconozcan su camino de regreso.

36 años vivió en la oscuridad y así nos lo comparte:

«¿En qué momento mi vida se vio envuelta en las orgías, apps de ligue, cuartos oscuros, vapores y saunas gays?

¿En qué momento habían pasado ya 20 años en el mundo de las drogas y, por ende, una vida desenfrenada que trajo consecuencias graves como 22 hospitalizaciones, 8 sobredosis, 6 rehabilitaciones, 1 sopló al corazón y 1 infarto?

No lo sé. Cuando menos cuenta me di, me encontraba atrapado en un espiral descendente sin fondo, sin esperanza de vida, habiendo perdido toda dignidad y felicidad.

La tristeza era mi día a día, justamente cuando tenía todo lo que siempre había soñado.

Curiosamente cuando había cumplido todos los sueños que me propuse en la infancia me sentí muerto en vida.

Cuando había logrado esas aspiraciones materiales que desde niño me habían asegurado en casa y en el colegio que me darían la felicidad absoluta.

Cuando logré alcanzar dichos anhelos que solamente llenaron mis bolsillos de dinero, mi cabeza de poder, soberbia y orgullo, mi corazón se fue convirtiendo en una piedra aparentemente inquebrantable, sin ojos y sin oídos.

Me remonto a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, estando acostado en la cama de la suite en la que, durante días, en lugar de sentirme bendecido, mi corazón sintió la verdadera miseria humana.

Justo estando recostado viendo un techo con fragmentos de oro, en una de las camas más costosas del mundo, pagando 4.500 dólares la noche.

Crecí odiando a la Iglesia Católica. Durante años ofendí a Cristo, me burlé de la Virgen María de Guadalupe…

Durante 20 años trabajé en los medios de comunicación más importantes de México y América Latina, conociendo gente importantísima. Hice dinero y mucho.

Tuve los automóviles que siempre soñé y le di la vuelta al planeta, pisando los cincos continentes antes de los treinta años de edad.

Cristo no estaba en mis planes, pero hoy me queda claro que yo sí estaba en los suyos y eso para mí hoy es el mejor regalo que humildemente puedo compartir.

No hay día que no mire la cruz y le diga, ¿qué has visto en mí, que soy una miseria para el mundo? ¿Por qué pusiste tus ojos sobre mí, cuando nadie confiaba en mí?

¿Qué quieres de mí, hoy que mi reputación ante los demás es un reflejo de una vil basura, un drogadicto y perverso sin futuro?

Me queda claro que quien lo busca lo encuentra, pero he de confesar que Él fue quien me llamó cuando menos lo esperé.

Jesús tocó la puerta de mi corazón cuando lo único que deseaba era la muerte, cuando después de haber tenido a manos llenas, estaba en la ruina.

Justamente un año después de Abu Dhabi, en las mismas fechas me encontraba en Navojoa, al norte de México, en un centro de rehabilitación perteneciente a una secta de la que fui partícipe al menos 5 años.

Una secta que le rinde tributo al príncipe de este mundo; y justo en ese lugar, es donde comenzó todo, cuando el Señor me llamó y cuando regresó a mí la luz a mis ojos de la esperanza y la dignidad que había perdido hacía muchos años».