COVID-19: La crisis del oxígeno tiene rostro de bebé en Bolivia

Algunas imágenes de la Unidad de Terapia Intensiva de neonatologia del Hospital de la Mujer en Miraflores, La Paz, Bolivia, Domingo 9 de agosto, 2020. Todos estos recién nacidos están en situación crítica y dependen del oxígeno, la situación ahora está bajo control pero la bloqueos siguen siendo una amenaza a la vida de estos recién nacidos. El equipo del Hospital bajo la dirección de mi amigo y Dr. Hugo Tejerina están haciendo un gran trabajo con los más 25 niños que están en las tres salas del Hospital. Copyright Patricio Crooker/2020. #newborn #uti #hospitaldelamujer #bolivia #oxigeno #emergencia #bloqueos #medicos #crisis #reciennacidos