Canadá reporta un gran aumento del suicidio asistido

informa el Ministerio de Salud del país, en el primer informe oficial sobre este procedimiento.El primer Informe Anual sobre Muertes por Atención de la Salud en Canadá (2019) se publicó el mes pasado.

“El número de muertes asistidas por médicos (MAID) aumenta constantemente. En 2019, se informaron 5.631 casos de MAID en Canadá, lo que representa el 2,0% de todas las muertes en Canadá», recoge el informe.

El número de casos de MAID en 2019 representa un aumento del 26,1% con respecto a las cifras de 2018, y todas las provincias muestran un crecimiento constante año tras año en el número de casos de MAID desde su introducción legal en 2016.

Considerando todas las fuentes de datos, el número total de muertes por atención médica notificadas en Canadá desde la promulgación de la legislación federal es de 13.946.

Los datos del informe proceden principalmente del sistema federal de monitoreo de MAID, que fue lanzado el 1 de noviembre de 2018. Antes de esa fecha, los datos eran proporcionados voluntariamente por provincias y territorios.

La edad promedio de las personas que optaron por el suicidio asistido en Canadá fue de 75,2 años, y los hombres superaron a las mujeres solo ligeramente, un 50,9% frente a un 49,1%.

El cáncer (67,2%) fue la afección médica básica más citada, seguida de las enfermedades respiratorias (10,8%) y neurológicas (10,4%).

El sufrimiento de las personas que optan por el suicidio asistido «estaba estrechamente relacionado con la pérdida de autonomía», señaló el informe.

«La pérdida de la capacidad para realizar actividades importantes de la vida (82,1%), seguida de cerca por la pérdida de la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria (78,1%) y el control inadecuado de los síntomas del dolor, o la preocupación al respecto (56,4%) fueron las descripciones más frecuentemente reportadas como sufrimiento intolerable para el paciente».

Canadá legalizó el suicidio asistido en 2016. El año pasado, se aprobaron el 92,2% de las solicitudes de suicidio asistido, de un total de 7.336 solicitudes.

Los canadienses que optan por el suicidio asistido tienen la opción de administrarse las drogas letales a sí mismos, pero muy pocos lo hacen. El año pasado, el número de personas que optaron por la autoadministración fue de seis ciudadanos.

En febrero, el cardenal Thomas Collins, arzobispo de Toronto, emitió un comunicado en el que criticaba el intento legislativo de expandir la eutanasia sin ampliar la disponibilidad de cuidados paliativos.

«¿Dónde está la voluntad política de llevar a cabo cuidados paliativos para todos los canadienses?», Preguntó el cardenal Collins. «Solo el 30% de los canadienses tiene acceso a cuidados paliativos de calidad, aunque sabemos que el dolor y la soledad se encuentran entre los mayores temores de quienes lo sufren. Si todos los canadienses tuvieran acceso a cuidados paliativos de calidad, sería menos probable que buscaran una inyección letal. Pero en lugar de desarrollar una cultura general del cuidado del enfermo, estamos promoviendo la muerte a demanda».

El cardenal agregó que los médicos están obligados a cumplir con las solicitudes de eutanasia, ya que Canadá no tiene protección para los derechos de conciencia de los profesionales médicos.

«A aquellos que piensan que sus vidas no valen nada, debemos reafirmarles que esto no es cierto», agregó Collins. «Hay dignidad en toda vida humana, no solo cuando somos jóvenes, sanos y capaces, sino más aún cuando somos frágiles y vulnerables».