Beirut (Líbano): Las grandes explosiones que dejan miles de víctimas

Impresionantes explosiones sacudieron este 4 de agosto en la zona portuaria de Beirut, la capital de Líbano, en particular en un depósito donde trascendió tenía explosivos incautados, tal cual informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) inicialmente.

Según diversas agencias de noticias, mientras las causas aún no estaban claras y si se trató de un atentado, más de 70 personas perdieron la vida y había más de 3.000 heridos (cifras que se seguían actualizando con el correr de las horas), siendo de las explosiones más poderosas de los últimos años en ese sitio.

My God. Lebanon economy collapsing and now this massive explosion. Beirut port (and a lot more, from the looks of it) utterly destroyed. Can’t imagine the human toll we are going to see. pic.twitter.com/vljWYftJWE — ian bremmer (@ianbremmer) August 4, 2020

Video captures horrific sound of Beirut blast pic.twitter.com/yMGLvhQ01e — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

Las imágenes, que al principio parecían de un gran incendio y que muchos incluso confundieron con un terremoto, fueron rápidamente compartidas a través de las redes sociales, generando conmoción generalizada.

The woman narrating this video perfectly poetically captures the moment. ❤️ ❤️ ❤️ to Lebanon 🇱🇧 pic.twitter.com/BRezMWT5IV — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

«Estaba en la embajada de Francia cuando hubo la primera explosión», dice Aleteia Vincent Gelot, directora de l’Oeuvre d’Orient en Líbano.

«Estábamos trabajando en un fondo para ayudar a las escuelas en el Líbano cuando tuvo lugar la primera explosión, seguida de un segundo, unos segundos que nos tiraron al suelo». Al estar la embajada en la rue de Damas al lado de los edificios oficiales, inicialmente creyó en un ataque terrorista. “Unos minutos más tarde, la gente vino a recibirnos y pudimos salir. ¡Fue entonces cuando entendí que la explosión provenía del puerto a 4-5 kilómetros de distancia! La explosión, extremadamente poderosa, incluso logró romper ventanas a 6 kilómetros del sitio de la explosión», agrega.

El impacto, tras la visualización de una nube de humo con forma de hongo, se sintió a varios kilómetros de distancia y hasta generó tremendas situaciones como vehículos por los aires.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

The street I live on in #Beirut. Debris and glass covering the streets. Many wandering with their belongings, their homes blown to pieces. Windows shattered and buildings destroyed. https://t.co/p5rMLy3YVe — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

Incluso, según publica la cuenta maronitas hispanohablantes, ha trascendido el momento de una misa durante la explosión, donde se aprecia a un sacerdote celebrando, tras lo cual también se indicó que ha sido solo un pequeño golpe y susto:

Vídeo de la explosión mientras se trasmitía una misa #maronita en vivo en Beirut a causa del Coronavirus.

El celebrante está herido. Aún no hay mas noticias. pic.twitter.com/aleaFKaEsq — Maronitas (@maronitas_es) August 4, 2020

Dios sabe más.

Beirut por la mañana, Beirut por la tarde.

Unámonos en oración. pic.twitter.com/rNr93SZQKH — Maronitas (@maronitas_es) August 4, 2020

Este miércoles será día de luto nacional en el Líbano. En estas horas y dolor e incertidumbre, donde los hospitales se preparaban para recibir a los heridos de esta masiva explosión, recemos, con mirada humilde hacia Nuestra Señora del Líbano, por las víctimas de esa zona del planeta ampliamente sacudida por diversos conflictos.

Nuestra Señora del Líbano,

ruega por tu pueblo,

ruega por nosotros. pic.twitter.com/AO2RpR929d — Nacho Narváez SJ (@NarvaezSJ) August 4, 2020

Pidamos a la Virgen de Guadalupe y a san Charbel intercedan ante Dios por nuestros hermanos en la capital de Líbano, para que los conforte en medio de la catástrofe ocasionada por la terrible explosión registrada este martes en la capital libanesa. pic.twitter.com/953nH9z6Gy — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) August 4, 2020