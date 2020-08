El “guerrero” de un reality de TV que se rinde ante la Virgen de Guadalupe

Modelo y con cierto semblante de rudo. Nicolás Porcella es un peruano que desde hace tiempo se ha destacado en el programa de TV Guerreros 2020, perteneciente al género de telerrealidad y que se emite en México. Consta de una lucha de equipos (Cobras y Leones), cuyos integrantes deben atravesar diversas pruebas para evitar ser eliminados y así lograr ser premiados al final.

Gracias a este programa, que Porcella integra ahora como miembro de Leones habiendo sido «capitán histórico» de Cobras, es que este joven peruano ha estado ganando popularidad en México.

Pero en los últimos días se transformó en noticia por un hecho bastante particular (algo para muchos tal vez inesperado detrás de la coraza guerrera del personaje en cuestión), su amor a la Virgen de Guadalupe.

Así ha quedado de manifiesto a través del cumplimiento de una promesa que había realizado tras una lesión en uno de sus brazos durante una competición de Guerreros 2020.

Y el resultado fue el siguiente:

“Virgen de Guadalupe: Tú que conoces mis anhelos y respondes a los que te claman, te pedí que escuches y me cuides desde arriba. Me resguardaste en mi operación, me alentaste en mi recuperación y hoy estoy aquí, cumpliendo mi promesa como muestra de agradecimiento a todo lo que tu tierra me ha brindado. Gracias por escuchar todas mis peticiones, porque sé que tú posees las soluciones de todo e intercedes por mis necesidades. Cuida de mi familia; a mis padres, a mi hijo, a mis seres amados y cuida de mi también. Amén”.