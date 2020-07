Ed Sheeran: Abusaba del alcohol y la droga, mi mujer me ha cambiado

Edward Christopher Sheeran, más conocido como(1991), es cantante, autor, músico. Con ese rostro de muchacho sencillo, con el pelo rojo revuelto, es el artista pop más escuchado del mundo, y ha vendido decenas de millones de discos y coleccionado muchísimos premios.

Hace dos años se casó Cherry Seaborn, a la conocía de la escuela: el gran amor estaba delante de sus narices. Y gracias a ella, «un ser de luz que ha iluminado la oscuridad de mi honda noche», por decirlo con un versículo de Verlaine, el cantante ha cambiado de dirección y se ha salvado de una vida de excesos y locuras.

Recientemente, en una conferencia on line sobre ansiedad y bienestar, Ed Sheeran relató algunos aspectos dolorosos de su vida, revelando que tiene una «personalidad muy dependiente». Durante la gira mundial para promocionar el disco «X», entre 2014 y 2015, vivió un momento difícil abusando de la comida, el alcohol y la cocaína. Una montaña rusa de euforias y adicciones que le hizo sentir, a pesar de los conciertos y el éxito planetario, muy triste.

Después de los baños de multitudes y los aplausos, bajaba del escenario y tenía ataques de pánico. ¿La «cura»? Alcohol y drogas toda la noche en el autobús mientras corría a una nueva etapa de la gira. El círculo infernal se detiene cuando llega a su vida – más bien regresa, ya que los dos eran compañeros en la escuela secundaria –, Cherry:

Entre un concierto y otro, me quedaba despierto por la noche en el autobús para beber. Luego me derrumbaba, dormía todo el día, me despertaba y subía al escenario: durante cuatro meses no vi la luz del sol (…) Solía ​​pedir dos cenas y me comía las dos. Después de los conciertos bebía toda la noche (…) Luego Cherry vino y me cambió, comencé a seguir su estilo de vida. (Ibídem)