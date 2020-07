La instagramer católica que cuenta su noviazgo

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

-Te lo prometo.»

Es el diálogo que escribió Ana Bini en su perfil de Instagram, @princespequitas, en julio de 2015. En la foto, ella junto a su novio, Pepe Baltá.

«¡Qué mejor regalo de Reyes que yo!»

Ana y Pepe están enamorados desde que se conocieron cuando tenían 13-14 años. Comenzaron a salir el 7 de enero de 2012 y Pepe bromea: «¡qué mejor regalo de Reyes que yo!».

Llevan ya 8 años de noviazgo y tienen intención de casarse por la Iglesia católica. Por el momento, ella ha acabado su carrera de Periodismo y busca trabajo. Él está en 5º de Medicina.

Son de Barcelona aunque ella ha estudiado en Pamplona, a 450 kilómetros de distancia durante el curso académico. Llevar así una relación tiene su mérito, como reconocen todos los manuales de pareja.

Ana abrió su Instagram en septiembre de 2012 con una foto algo borrosa en la que se ve un grupo de chicos y chicas adolescentes. Era la fiesta de cumpleaños de una amiga. Ahí comenzó todo…

Tiempo después, «supimos que algunas madres de mi colegio y del suyo se pusieron de acuerdo para que en el cumpleaños nos encontráramos chicos y chicas», comenta Ana.

«Siempre hemos sido transparentes con nuestros padres»

Paso a paso, la entusiasta @princespequitas ha ido narrando los hitos de su noviazgo: vacaciones, pensamientos, viajes, encuentros de familia, amigos… Tanto ella como su novio agradecen a sus padres «que aceptaran nuestra relación siendo tan pequeños al principio. Siempre han confiado en nosotros. Creo que la clave fue la transparencia por nuestra parte, porque se lo contamos todo desde el comienzo», explica.

Instagram | @princespequitas Ana es entusiasta y contagia su alegría.

«Seguiremos luchando por ese futuro»

No todo es color de rosa: discuten, Pepe reconoce que es orgulloso,… Explican cómo funciona el amor en los años de ser novios. Vencen la rutina, se quieren querer y así lo cuenta ella. En un cumpleaños, Ana escribe: «Un año más, seguiremos luchando por ese futuro ✝».

Ha habido momentos de pasteles, de esquí, de tomar el sol junto a una piscina, de llevarlo a él en silla de ruedas porque tenía una pierna escayolada, de ir juntos a Czestochowa (Polonia) para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que convocó el papa Francisco.

«Trucos» que pueden servir a otros

Con la pandemia del coronavirus y el confinamiento en sus respectivas casas, los posts se intensificaron y Ana y Pepe decidieron subir a Instagram vídeos con experiencias que pueden servir a otras parejas.

Les llegan decenas de consultas y «tratamos de ayudar siempre, en la medida que podemos y sabemos». Eso les alienta a seguir: «En plena pandemia nos llegó, por ejemplo, la consulta de una chica sobre su noviazgo y hace pocos días nos envió una foto del anillo de compromiso«.

No pretenden dar lecciones, dice Pepe, pero son ideas y consejos que ellos les han funcionado. Por ejemplo:

¿Cómo y cuándo conocer a la familia del otro?

¿Qué hacer con las discusiones y peleas de pareja?

Instagram | @princespequitas Ana y Pepe han grabado varios vídeos sobre los temas que más interesan a todos los novios de cualquier país.

Lo importante es saber que cada pareja es un mundo y es irrepetible.

Hay pequeños vídeos en los que ambos hablan: Ana explica y Pepe matiza. Se conocen, se quieren, se admiran y luchan por quererse más y más. #Perfectoparamí, ha escrito Ana más de una vez.

«Fue Dios quien nos presentó»

Un día publicó esta reflexión:

«Cada vez somos más conscientes de que fue Dios quien nos presentó con catorce años. Él es el único capaz de confiar en dos niños.

Y sabemos que lo hizo por algo. Este ha sido solo un año más de la misión más bonita de nuestras vidas. ❤️ 7 de enero de 2012 🤜🏼🤛🏽».

«¡Qué bien se lo pasarán nuestros hijos!»

Hay posts en los que se ve algún descubrimiento sobre cómo es el novio de Ana:

«Una de las cualidades que más me gustan de Pepe es lo chinchón/juguetón que es. Siempre pienso: ‘Qué bien se lo pasarán nuestros hijos’. A lo largo de la relación es cuando me he ido dando cuenta de estas cosas. ¡Y me encantan!».

En otros, comparten su manera de conocerse mejor y de ir aprendiendo a hacer familia:

«Hoy hemos ido a visitar a la abuelita de Pepe, Mercedes. Además era su santo 😊

Es muy importante conocer a los familiares de tu pareja y en este sentido los abuelos juegan un papel vital pues ellos conservan la historia de la familia. Qué mejor que una abuela para explicarte las correrías de tu novio cuando era chiquitín o explicarte el lugar donde creció la familia y mil anécdotas que siempre los abuelos guardan en su memoria.»

Influencers para otros jóvenes

En la cuenta de @princespequitas Ana y Pepe han ido grabando algunos vídeos sobre temas como los enfados y discusiones de la pareja, la relación con la familia del otro o los lenguajes del amor. Van camino de convertirse en influencers de los jóvenes que tienen intención de vivir un noviazgo inolvidable como el suyo.

⠀

Te puede interesar: 7 experiencias por las que toda pareja debería pasar antes de casarse