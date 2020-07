Cuatro recetas de desayuno según santa Hildegarda

Naturópata pionera, santa Hildegarda demostró el vínculo entre ciertos alimentos y nuestro bienestar, tanto físico como psicológico. Aquí algunas recetas elaboradas siguiendo los principios de la abadesa benedictina para unos desayunos sanos (¡y santos!), con el componente privilegiado del “Habermus” de espelta.

Santa Hildegarda recomienda acompañar la primera comida del día con una bebida caliente, más digestiva que una bebida fría.

La infusión de hinojo, vegetal bandera de la alimentación hildegardiana, se recomienda especialmente. Esta infusión alivia los dolores en las articulaciones y enfermedades como la artritis, la tendinitis, la colitis…

El hinojo facilita también la digestión, es rico en vitaminas A, B, C, E y en fibra y, además, actúa contra los gases y los dolores de estómago.

A quienes no les seduzca mucho una bebida con gusto similar al anís, pueden recurrir a infusiones de escaramujo, menta verde, aciano o incluso de caléndula.

Mélanie Schmidt-Ulmann, especialista en alimentación hildegardiana, aconseja también una mezcla de té blanco, de flores de saúco, de hierbaluisa y de pétalos de girasol, o incluso de café de espelta casero: café de cereales con granos no molidos:

En vez de tostadas con mantequilla y mermelada, santa Hildegarda prefería cereales como la espelta, que contiene doce veces más magnesio que el trigo.

Contiene también tiocianatos que estimulan las defensas inmunitarias, la formación de glóbulos rojos, el crecimiento celular y la formación de células madre.

Rica en proteínas y en carbohidratos, da la energía necesaria para empezar bien el día. Mélanie Schmidt-Ulmann propone una receta de muesli a base de copos de espelta y de fruta fresca:

El “Habermus” de espelta es el componente principal de un desayuno hildegardiano. Se trata de granos de espelta molidos (sin la parte harinosa), aderezados con trozos de manzana, corteza de limón, pelitre, galanga, canela y psyllium.

Existen paquetes de Habermus “preparados” en comercios especializados. El Habermus activa también la circulación sanguínea.

Según santa Hildegarda, la avena pone de buen humor. “La avena es caliente, tiene un gusto picante y un olor fuerte; constituye un alimento generoso y sano para las personas de buena salud: proporciona un alma alegre, una inteligencia limpia y clara, una tez hermosa y una carne llena de salud”, escribe la santa. Aquí una receta de porridge (un poco más apetitoso que las gachas) para levantarse con buen pie.

A los irreductibles amantes de las tostadas, mejor hacerlas con pan de espelta. Aquí tienen una receta:

Monja benedictina ante todo, santa Hildegarda nunca dejaba de subrayar la importancia de la oración, primer ingrediente, en definitiva, de un día depositado en las manos de Dios.

Esta oración que compuso y que suena como un credo es una hermosa manera de manifestar nuestra fe y nuestra gratitud hacia el Señor, cada día que Dios nos da:

Creo en Ti fielmente, oh Dios mío, y es en la fe donde realizo todas mis obras. Aumenta mi dicha a través de la práctica de todas las virtudes. ¡Tú eres mi alegría, oh Señor del universo! En el amor y la fe, quiero seguirte porque eres Tú quien me ha creado. Tú me das lo que es bueno, no me falta nada de lo que pido y deseo. La fe me enseña la oración justa: ¡dame únicamente aquello que Te complace! Llena de miseria, hacia Ti suspiro, por mi hermano o por mí misma, inspírame las buenas obras y santas que logren todas las exigencias de Tu Amor; ¡colma mis deseos legítimos! Que así sea.