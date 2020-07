Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

El caso de esta pequeña niña ha conmocionado a Italia, pero ahora también al mundo. Tiene cuatro años y desde hace cuatro meses no deja de dar positivo al coronavirus. Esto sucede a pesar de no tener síntomas y con la curiosidad de no haber contagiado a ninguno de sus parientes y hasta desarrollar anticuerpos.

La historia de esta niña, a la cual su madre ha decidido llamarla Forza (Fuerza) para proteger su identidad, ha captado la atención de medios locales como Il Corriere della Sera y de fondo aparece otra compleja situación: no poder asistir a un centro de enseñanza infantil.

“Se necesita un hisopado doblemente negativo para liberar a mi hija de manera legal pero ya no quiero someterla a este estrés. La atormentan las pesadillas, se despierta gritando, habla de monstruos y malos médicos”, expresó la madre al medio italiano.

Es que para esta pequeña niña los últimos 120 días han sido un verdadero infierno, pues además de los resultados contradictorios de los estudios, empezó a tener alternaciones en su comportamiento.

La situación de esta niña sacude a todos. Cualquiera que sea padre, madre o tenga contacto con niños pequeños perfectamente podría entender mínimamente lo que se siente y encima está todo eso de tener que someterla de manera constante a diversos análisis.

Por otro lado, también se informó que la niña no es contagiosa y no representa un peligro para los demás, aspecto que animó a sus padres a sacarla de su casa para que empiece a tener de alguna manera una vida un poco más normal.

No obstante, los resultados seguirán siendo un factor a considerar, máxime a la hora de poder ingresar a un jardín de infantes. Por ahora, se informa, nadie asume la responsabilidad de liberarla de esta situación.

Lo que sucede con esta pequeña golpea, pero desde ahora, que su historia ha trasciendo, ya no está más sola. Recemos para que pronto pueda salir de esa prisión. ¡Forza, estamos contigo!

(La foto es ilustrativa, pues no es necesario conocer su verdadero rostro para acompañarla en su dolor)

