El Papa escribe a joven peregrino de la esperanza que recorre el Camino de Santiago

El papa Francisco ha escrito una carta para agradecer a Álvaro Calvente, un joven español con discapacidad intelectual, y a su padre por dara las personas en medio de la pandemia.

Padre e hijo emprendieron el pasado 6 de julio una aventura como peregrinos del Camino de Santiago. Ellos documentan y comparten su experiencia en redes sociales: @CaminodeAlvaro

«Gracias Álvaro por animarte a caminar e invitar a muchos a caminar contigo. En medio de la pandemia que nos toca vivir, con tu sencillez, alegría y simplicidad fuiste capaz de poner en movimiento la esperanza de muchas de las personas que te cruzaste en el camino o por las redes sociales«, escribió el papa Francisco en la misiva firmada el 20 de julio de 2020.

En uno de sus vídeos, Álvaro, que siente un gran cariño hacia Francisco, lo invitó a comer a su casa. Por ahora, Francisco le ha enviado una cariñosa carta de ánimo y cercanía.

Álvaro lleva también en la mochila las oraciones de muchas personas que se «les sumaron» a la peregrinación a distancia. «Peregrinaste voz e hiciste peregrinar a muchos alentándonos a no tener miedo y a recuperar la alegría porque n el camino nunca vamos solos. El Señor camina siempre a nuestro lado. Gracias por vuestro testimonio y oraciones«, agregó Francisco.

Al final, el Papa lo encomienda a la Virgen del Carmen para que lo «cubra con su manto». «Saludos a tus padres y hermanos; y por favor, no te olvides de rezar y hacer rezar por mí. Fraternalmente. Francisco«.

Álvaro es el séptimo de diez hermanos y pertenece a la 4ª Comunidad Neocatecumenal de la parroquia de San Patricio en Málaga, España. Su discapacidad intelectual no es impedimento para participar muy activamente de la vida parroquial y su vivencia alegre de la fe es un testimonio para todos los que lo conocen, cuenta Antonio Moreno Ruíz, periodista de la diócesis de Málaga.

Debido a las medidas por la pandemia, el aforo de la Catedral estaba limitado y no hemos podido entrar. Mañana partimos sin haber podido rezar ante la tumba del apóstol. No obstante, el sentido de la peregrinación no cambia. pic.twitter.com/9XyTCLOsum

— El Camino de Álvaro (@CaminodeAlvaro) July 13, 2020