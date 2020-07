Si un artista no crea, puede sucumbir a su propio caos

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Cate Blanchett engrandece cualquier película en la que aparezca. Es, probablemente, la única actriz contemporánea en activo que puede hacerle sombra a Meryl Streep. En el nuevo filme de Richard Linklater, Dónde estás, Bernadette, logra trazar uno de sus mejores trabajos, reconocido con una nominación en los Globos de Oro pero olvidado en los Oscar, tal vez porque es uno de los proyectos del director que la crítica considera “menores”.

Aunque no esté a la altura de Boyhood o de su trilogía sobre el amor (Antes de amanecer, Antes del atardecer, Antes del anochecer) o de sus obras más marcianas (Bernie, A Scanner Darkly, etcétera), Where’d You Go, Bernadette es un largometraje notable sobre la familia, la creación artística y la desorientación en entornos actuales.

Bernadette Fox (Cate Blanchett) fue la arquitecta más joven en recibir una beca McArthur. Sus trabajos la consolidaron como una pionera y una auténtica artista de la arquitectura, capaz de llenar de luz espacios abandonados y sombríos. Pero dejó de construir 20 años atrás para centrarse en su hija y sus problemas de salud en la infancia y desde entonces se ha convertido en una mujer asocial, excéntrica e insomne.

Teme viajar porque tendría que estar en contacto con otras personas, mantiene cierta rivalidad con sus vecinas, se confiesa a diario con una asistenta virtual a través de su teléfono móvil y sólo su familia (marido e hija, interpretados respectivamente por Billy Crudup y Emma Nelson) parece merecer su compañía y su amistad.

Bernadette está desorientada, es como si no acabara de encontrar su sitio en el tejido social, y la promesa de hacer un viaje en familia a la Antártida la llena de inquietud y ansiedad. Su marido, antaño, le regaló una medalla de Santa Bernadette porque tuvo visiones e hizo milagros y él cree que las obras de su mujer son el resultado de visiones artísticas.

Durante gran parte del metraje, la arquitecta trata de lidiar con sus problemas y de sacar la cabeza para coger el oxígeno que le falta. Ni siquiera su hija y su marido saben con certeza qué le sucede, y el segundo intenta que la vea una psiquiatra, lo que moverá a Bernadette a desaparecer por un tiempo. Y será su familia quien emprenda la búsqueda.

La respuesta a la desorientación de Bernadette la tiene Paul Jellinek (Laurence Fishburne), decano de la Escuela de Arquitectura, tras escuchar sus dificultades emocionales. Jellinek le dice que la gente como ella ha nacido para crear, y, si no crean (y Bernadette lleva 20 años sin hacerlo), se convierten en una amenaza para la sociedad. Su consejo es simple: Vuelve a trabajar y crea algo, le aconseja.

Un personaje de este calibre, neurótico, complejo y problemático, podría ser en la pantalla un incordio. Pero Cate Blanchett logra transformarlo en alguien que despierta nuestra empatía, que nos mueve a sonreír al ver sus excentricidades, igual que sucede con tantos personajes de Woody Allen. El tratamiento de Linklater también es clave, ya que logra equilibrar el drama y la comedia como ya pocos cineastas independientes lo consiguen.

Hay una escena en la que la madre le confiesa a su hija que le resulta muy difícil soportar la banalidad de la vida; y añade: Pero me reservo el derecho de emocionarme increíblemente con las cosas pequeñas que nadie nota.

Son esos pequeños detalles, en realidad, los que conforman la mirada de un cineasta como Richard Linklater, que a menudo se fija en el modo en que las cosas más sencillas son las que confieren su calidad a la vida, tal y como ha mostrado una y otra vez en sus películas: el paseo de dos personas por una ciudad desconocida, el azar en un tren, la sensación de pérdida y envejecimiento cuando los hijos crecen y se van, las enseñanzas de los padres, el afecto inmortal de las madres, los reencuentros después de tantos años sin verse, los vínculos familiares…

Dónde estás, Bernadette es un filme sobre lo que le puede suceder al artista cuando deja de canalizar su energía en sus obras, y cómo esto se convierte en el eje que descentra sus decisiones y altera su comportamiento.