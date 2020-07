Jorgito, el héroe de 580 gramos que venció al coronavirus en Perú

La buena nueva continúa y Jorgito se sigue recuperando. Actualmente pesa poco menos de un kilo, pero cuando nació -el 15 de junio- tenía 580 gramos.

El caso de este bebé prematuro sucedió en Lima, Perú, y hoy se transforma en ejemplo de perseverancia, valentía y luz en medio de la oscuridad de la pandemia.

Es que Jorgito, recuerdan medios locales como Agencia Andina, permaneció cerca de un mes en la unidad de cuidados intensivos neonatal del Hospital Edgardo Rebagliati tras nacer con coronavirus, lo mismo que su madre, quien también logró recuperarse en otra zona del hospital.

Según se recuerda, con 23 semanas de gestación, el parto debió adelantarse debido a una preeclampsia severa y síndrome de Hellp gracias al contagio por coronavirus.

No obstante, a pesar de todo esto, el bebé triunfó y la fe ha estado siempre presente.

“Llegamos al hospital, trasferidos desde Cañete y como siempre lo digo, Dios nos mandó a un lugar donde recibimos ayuda, apoyo de ángeles humanos que han logrado que mi bebé esté con vida. Los pronósticos no eran alentadores pero hoy por hoy llegamos al mes y estamos acá dando duro a la batalla junto con los doctores. Para mi bebé son su segunda familia, porque él para ellos es un hijo más. Me da mucha seguridad que lo cuiden. Me voy tranquila y feliz de verlo luego de 30 días y de saber que está en buenas manos”, expresó emocionada la madre (27) del bebé, agrega Agencia Andina, mujer que logró conocerlo luego de varios días sin poder verlo.