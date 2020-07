Incendio devasta histórica misión (California)

Los bomberos intentaron apagar el fuego, pero los pedazos de techo empezaron a caer, recuerda un comunicado local. Sucedió en la madrugada del 11 de julio en la histórica misión fundada por San Junípero Serra –ícono católico hispano que ha transformado en tema de conversación en los últimos tiempos debido a diversos ataques en Estados Unidos- de nombre San Gabriel Arcángel en California (1771).

A continuación algunas imágenes del daño provocado por el fuego:

El incendio coincide con un fin de semana en el que algunas iglesias fueran destrozadas en otras partes del país. Por ejemplo, el daño a imágenes de la Virgen en Queens o Nueva York.

No obstante, en el caso de esta misión, aún no había reportes oficiales sobre las causas del fuego (algunas investigaciones preliminares no daban cuenta de signos inmediatos de incendio provocado, se indicó desde el Departamento de Bomberos).

Por su parte, el arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, lamentó el incendio: “San Junípero Serra, reza por esta tierra que ayudaste a fundar”.

Our beloved #SanGabrielMission, founded in 1771, devastated by fire before dawn. St. Junípero Serra, pray for this land that you helped to found. pic.twitter.com/aX0X4qCvJ7

— Abp. José H. Gomez (@ArchbishopGomez) July 11, 2020