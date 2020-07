Héctor Tobo y Andrés Cepeda: Un canto de esperanza en medio de la pandemia

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Héctor Tobo, cantautor católico colombiano, y Andrés Cepeda, figura de la música latinoamericana, unieron sus voces en Me levantarás, un himno a la esperanza, para recordar que por encima de cualquier situación está el amor de Dios, que nos toma de su mano y nos levantará nuevamente.

El tema fue compuesto por Héctor Tobo, quien lo interpreta junto a Cepeda en un trabajo colaborativo dedicado a toda la humanidad, a propósito de los difíciles momentos a causa del coronavirus, pandemia que ha dejado más de medio millón de fallecidos en el mundo.

“Ahora que te siento tan de cerca. Ahora que veo esta realidad de entender que siempre habrá tormentas, pero me levantarás”

En su composición le habla a Dios, a quien siente en medio del silencio y a quien entrega “esta larga tempestad” que estamos viviendo. Lo reconoce en cada estrella y cada amanecer y sabe que ha caminado y llorado al lado de cada persona que ha padecido y sufre en esta difícil situación.

La unión de buenos corazones

“Como toda canción católica nace de pedirle al Espíritu Santo. Para mí se unieron dos situaciones: una personal con mi hermano, que entró en un proceso depresivo, la cual coincidió providencialmente con el inicio de la pandemia”. Así relató Héctor Tobo a Aleteia el origen del tema que tiene miles de reproducciones en las diferentes plataformas musicales.

Componerla no le tomó más de una hora, lo que reafirma la forma sorprendente en que Dios actúa cuando se escribe de corazón. Algún tiempo después le pidió a su amigo Andrés Cepeda, reconocido autor e intérprete de música pop, que lo acompañara en la interpretación y la aceptación fue inmediata.

“Héctor me llamó y me contó que estaba trabajando en un disco, me pareció que la canción a la que me estaba invitando nos lleva a una reflexión muy bonita y necesaria en este momento”, dijo Cepeda al Canal RCN.

Héctor Tobo es cantautor católico y conferencista, que ha evangelizado durante más de 15 años, y Andrés Cepeda es un músico colombiano ganador de dos Grammy Latinos y reconocido por temas como Besos usados, Día tras día y Piel canela.

“De Andrés soy amigo hace 25 años, nos conocimos a través de la música en un bar de Bogotá, donde cantábamos juntos. Tuve la oportunidad de hacer giras con él por toda Colombia y él hizo coros para producciones mías, luego cada uno tomó su género pero seguimos conectados por la música. Él aceptó de inmediato y confió en este trabajo a pesar de que el mensaje podría parecer lejano para un artista pop secular, pero la letra está adaptada para que cualquier persona la pueda recibir, siempre reconociendo quién es el primero y el más importante”.

Definitivamente el tema “unió buenos corazones” como dice su autor, ya que contó con la producción de Andrés Castro, para quien estar en la música es “un regalo de Dios”. Él es un premiado productor musical colombiano que ha trabajado con Shakira, Carlos Vives, Jennifer López, Celine Dion y Marc Anthony, entre otros artistas.

“Veremos nuevamente el sol”

Adicionalmente, el video lo realizó en Madrid un joven colombiano de apellido Restrepo, a quien Héctor Tobo conoce desde niño a través de un proyecto musical católico. Él entendió el mensaje y se dejó guiar por su corazón para lograr estas imágenes con diversos personajes en las calles madrileñas, quienes al final se quitan las mascarillas protectoras y levantan sus brazos en señal de esperanza: “Eso es lo que va a pasar, vamos a ver el sol nuevamente y seguiremos adelante”, explica su compositor.

«Ahora que amanece y veo una estrella Ahora que mis lágrimas las has secado ya Ahora que de nuevo puedo ver el sol brillar Cerca muy cerca has caminado, siempre has estado junto a mí»

La acogida ha sido extraordinaria, han llegado mensajes de varios países, de grupos católicos o no católicos, de laicos y sacerdotes, de personas o familias que han perdido seres queridos o han estado enfermas de coronavirus y esta canción les ha dado fuerzas para continuar.

“En las primeras dos semanas tuvo más de setenta mil visitas un Youtube, un número importante para nosotros los católicos que no tenemos un músculo financiero para generar publicidad. Todo lo hemos logrado con el voz a voz y lo que más ha impactado es el mensaje, que ha llegado a muchos corazones”, cuenta Héctor Tobo, para quien la canción es un regalo de Dios y “cuando la escucho uno y otra vez siento que ni siquiera fui yo quien la escribió”.