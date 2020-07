25 libros que hay que leer al menos una vez en la vida

Llegan los meses de vacaciones. Si te entran ganas de leer, pero la inspiración no termina de decirte el qué, déjate tentar por uno de estos títulos y disfrútalos tranquilamente junto a la piscina, recostado en una tumbona o en un buen sillón, y regálate un rato de relajación enriquecedora…

Todo gracias a los numerosos lectores que respondieron a una pequeña encuesta que lanzamos a nuestros lectores francófonos en la página de Facebook de Aleteia.

Después de ver la selección de la redacción, aquí está una parte de vuestra propia selección de obras que hay que leer al menos una vez en la vida, amenizadas por vuestras propias impresiones.

Diez negritos, de Agatha Christie

Esta novela de éxito internacional es una de las principales obras de la maestra del suspense, Agatha Christie. Diez personas son invitadas a la Isla del Negro, donde empezarán a desaparecer una a una, asesinadas…

Los miserables, de Víctor Hugo

Víctor Hugo conduce al lector a través de las páginas de esta novela por el universo fascinante del siglo XIX francés, parisino y provincial. La figura majestuosa del convicto Jean Valjean, la despreciable actitud de Thénardier con la pequeña Cosette, y otros muchos elementos que permiten entrar con una mirada histórica, social, en el mundo del romanticismo. Una vez hayas devorado este monumento de la literatura, embárcate en la adaptación cinematográfica de Robert Hossein, en torno al duelo gélido y mortal protagonizado por Lino Ventura y Michel Bouquet.

Tintin, Astérix y Obélix, Spirou y Fantasio, Lucky Luke…

Las obras tradicionales del cómic franco-belga: Hergé, Goscinny, Rob-Vel, Morris, André Franquin y muchos otros autores siguen siendo la mejor y más divertida compañía si tienes entre 7 y 77 años y tienes ganas de escapar de la rutina diaria viajando por las viñetas de estas fantasiosas historias.

Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis

Santa Teresa de Lisieux decía que con la Biblia e Imitación de Cristo, no hacía falta nada más.

Bajo el sol de Satanás, de Georges Bernanos

Que el aspecto sombrío de la novela no disuada al lector de adentrarse con el autor hacia lo más profundo del alma humana. Bernanos, a través de la evolución del alma de una joven quebrada por la vida y luego por la de un sacerdote tentado duramente por el Diablo, atormentado en las profundidades de su alma, invita a los lectores a no caer nunca en la tibieza de la fe. Esta vigorosa pluma es la prueba del genio de un gran autor.

El hombre eterno, de G.K. Chesterton

Uno de los más famosos libros de apologética. “Tener derecho a hacer algo no es para nada igual a tener razón al hacerlo”. Chesterton.

Historia de un alma, de Santa Teresa de Jesús

Teresa de Lisieux está convencida de que el Señor no puede inspirarle deseos irrealizables, así que a pesar de su pobreza puede aspirar a la santidad. ¿Cómo? Eligiendo un caminito hecho a su medida que consiste en coger el ascensor del amor, que son los brazos de Jesús. Así descubre en las Escrituras la respuesta a su búsqueda del amor y de la santidad, descubre su “caminito”, tal y como cuenta en su último manuscrito: Historia de un alma.

Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini

“No es reciente, pero sigue siendo una poderosa fuente para viajar, llorar, tener esperanza. Recuerda el valor de la libertad, del amor, de la vida y también de las ganas de vivir. El verano es un periodo de poca actividad, de retiro, perfecto para meditar y nutrir el ánimo con ideas”.

Padre Pio mon père spirituel, de Emanuele Brunatto

Padre Pío, mi padre espiritual, en francés, es una “autobiografía de 150 páginas donde descubrir el extraordinario destino del primer hijo espiritual del Estigmatizado. La historia de un laico que compartirá la vida de Padre Pío durante 3 años. Un bello homenaje a la divina Misericordia, un descubrimiento de la humanidad de un monje capuchino de Gargano”, nos recomienda Francesco Brunatto.

Jesús y Mahoma: profundas diferencias y sorprendentes similitudes, de Mark Gabriel

Un libro que firma un anciano imam convertido al cristianismo, de la universidad de Al-Azhar de El Cairo. “Cita sus fuentes con precisión, cada capítulo de este libro plantea numerosos puntos críticos (el significado de los rituales, la actitud hacia las mujeres, la visión sobre la violencia, las curaciones, el perdón de los pecados…), aquello que dicen y practican no ‘los musulmanes’ o ‘los cristianos’, sino Mahoma y Jesús”.

Juntos nada más, de Anna Gavalda

La vida parisina en su curso desenfrenado reúne en un mismo apartamento cercano a la torre Eiffel a cuatro personajes atípicos que jamás se habrían conocido normalmente. Un aristócrata tartamudo, de gran corazón, decide acoger en su ático a una pequeña joven, a pesar de la reticencia de su compañero de piso, un joven cocinero desdichado. Estos tres accidentados de la vida encuentran apoyo los unos en los otros, entablan amistad. La vieja abuela del cocinero completa este afectuoso trío, y los cuatro se funden en una novela conmovedora. Para los más perezosos, salió una adaptación del libro para la pantalla con Audrey Tautou y Guillaume Canet, dirigida por Claude Berry.

Los reyes malditos, de Maurice Druon

“Siete volúmenes, qué mejor manera de sumergirse en la historia de Francia para descubrir sus misterios, sus anécdotas con un punto de humor y una pluma envidiable”. Gracias, querida Mathilde Olivier.

Los evangelios apócrifos, de Poncio Pilato, de Tomás, del Pseudo-Mateo, etc.

Una enorme cantidad de textos acompañaron la primera evangelización, un reflejo de la fascinación suscitada entre las primeras comunidades cristianas. Fábulas o verdaderos intentos de relatos canónicos, una lectura crítica podrá desvelar su auténtico valor ante los ojos de un creyente (bien lejos de los fantasmas y los descontroles mediáticos que nunca han dejado de producirse).

Juego de tronos, de George R.R. Martin

La ya épica saga televisiva está inspirada en una serie de libros, lo sabías, ¿no?

18. Diario de un cura rural, de George Bernanos

“El cura de Torcy puede parecer a la vez muy conservador y muy revolucionario. Por un lado, dice que no hay derecho a explotar al ser humano y su trabajo, se rebela contra el capitalismo, contra el triunfo de Mammón y de la dictadura del dinero, tan contraria al Evangelio. En cambio, no cree que sea posible erradicar la pobreza a través de la filantropía. Si bien es cierto que hay que ayudar a los desfavorecidos, lo esencial a su modo de ver es honrar la pobreza, que se tome conciencia de los valores que aporta.

Toda la militancia de Bernanos, todos sus posicionamientos en el momento de la historia en el que vivió descansan en una visión cristiana y mística del mundo. Nada puede ni debe escapar al plan de la Redención. Así pues, su denuncia del mundo moderno va acompañada en sus novelas de una discreta anunciación”. Monique Gosselin Noat.

19. La esfera y la cruz, de Gilbert Keith Chesterton

Divertido y breve, este libro nos explica el medio para combatir con todas las fuerzas la peor enfermedad del siglo XXI: la indiferencia. Del genial Chesterton.

20. La promesa del alba, de Romain Gary

“Romain Gary, con confianza, comparte con nosotros en La promesa del alba: ‘La felicidad es accesible, basta simplemente con encontrar la profunda vocación de uno mismo y entregarse a aquello que se ama con un abandono total’. Las vocaciones de los escritores tienen la ventaja de ser reveladas por escrito, pero también existen vocaciones que ansían la donación y la transmisión”. Louise Alméras.

21. Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, de Diógenes Laercio

“Síntesis de la vida de filósofos antiguos, epitafios”, nos dice un lector. “La obra, escrita en fecha incierta, tal vez a principios del siglo III, es una compilación de las vidas de filósofos, clasificados por su escuela, comenzando a veces por el fundador”, añade Wikipedia.

22. La nuit de feu, de Éric-Emmanuel Schmitt

‘La noche de fuego’, en francés. “Yo no buscaba a Dios ni sabía que Dios me buscaba a mí. He recibido un don que no buscaba. Esta revelación para mí fue sólo el comienzo”, confiesa el autor. En la obra se relata precisamente su increíble conversión.

23. Cuando el cielo invade la tierra, de Bill Johnson

Bill Johnson nos invita a redescubrir lo sobrenatural, a replantearse nuestra forma de rezar, siempre acercándonos cada vez más al Espíritu Santo.

24. El confidente, de Hélène Grémillon

Un clima de guerra, una madre de luto, unas cartas misteriosas; el lector acompaña a la joven Camille en el descubrimiento de un universo histórico y psicológico único.

25. Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza

Narra las impresiones de un extraterrestre al aterrizar en este curioso planeta nuestro. Este libro ya tiene unos años, pero sigue siendo muy, muy divertido.