El oxígeno es vida

“Respira Perú”. He aquí el nombre del esfuerzo que la Iglesia junto a otras organizaciones están realizando para lograr que los peruanos no mueran por falta de oxígeno a raíz de la pandemia del coronavirus.

Se trata de una auténtica campaña solidaria -para recaudar fondos a través de una telemaratón prevista este 11 de julio- ante cifras y datos que dan cuenta de un país con más de 290.000 casos confirmados de coronavirus y personas fallecidas que en las últimas horas han superado las 10.000.

La campaña está en marcha y ha sido difundida en redes sociales. A continuación una muestra de todo ello. Y recuerda, tú también puedes ayudar a que Perú pueda respirar:

#RespiraPerú 🇵🇪

La CEP, la USIL y la SNI se unen en la campaña "Respira Perú", que busca recaudar fondos para abastecer de oxígeno a pacientes que luchan contra el COVID-19.

📌Para donaciones: Banco BCP

C. C. SOLES: 191-7781799-0-27

C. C. DÓLARES: 191-7585898-1-39 pic.twitter.com/H6bISJtsBq

