Cuando el polvo se asienta o cómo se cruzan las vidas

¿Cómo es ese momento en que tu vida cambia? ¿Cuándo eliges un camino en vez de otro y tu vida ya es distinta? ¿No te preguntas alguna vez qué hubiera pasado si hubieras estado allí? ¿Si hubieras dicho no en lugar de sí o si hubieras dicho sí en lugar de no? ¿Si dejarte llevar hubiera sido mejor que querer controlarlo todo o fue mejor controlarlo todo en lugar de nada? ¿Cuántas preguntas, no? ¿No sería este el primer artículo de cine en la historia de los artículos de cine –quizá haya alguno, uno nunca es capaz de leerlo todo- que podría acabarse sin una afirmación, sino que tendría siempre un sentido interrogativo, a modo del libro de Padgett Powell?

Hagas lo que hagas, de pronto la vida cambia deprisa, la vida cambia en un instante, que dice Joan Didion. ¿Y a quién responsabilizas de ese cambio? Suponemos que a nadie, solo a ti mismo. Porque vivir es convivir y eso abre un circuito amplio de acciones e interacciones, de intercambio de momentos que están siempre afectándote. Lo suyo sería no salir nunca de la habitación, que es lo que nos pedía Pascal, pero claro, y volviendo al sentido interrogativo que quiero darle a este artículo, ¿es eso vivir, es eso estar vivo y ser libres? “Si existe la libertad entonces no puede existir el destino, por tanto, nosotros mismos somos nuestro propio destino”, escribe Imre Kertész en Sin destino.

He aquí que nos encontramos con una serie danesa, Cuando el polvo se asienta (Filmin), donde las vidas un día cambian, como pasa siempre. Pero son vidas distintas, vidas minúsculas que se entrelazan, que se cruzan una noche que parece tranquila, como casi todas las noches. Son las vidas de ocho personajes que se ven alteradas, como no podría ser de otro modo, que diría un político, aunque sí podría ser siempre de otro modo, a raíz de un atentado terrorista en un restaurante que, por cierto, se está inaugurando en ese mismo momento.

La serie reconstruye en los primeros episodios, tiene diez de unos 60 minutos cada uno, los días previos al atentado, introduciendo en ellos instantes del caos que se avecina. ¿Pero quién sabe que, eligiendo libremente este camino o este otro está dirigiéndose al horror? ¿Lo sabe acaso Lisa, uno de los personajes clave de esta historia, cuando deja a su marido, porque se ha enamorado de un danés, de un vecino de la infancia, y esa decisión la lleva al lugar equivocado? ¿Lo sabe acaso Ginger, una mujer sin hogar, que mientras rebusca comida en el callejón de atrás del restaurante es un testigo fundamental de la masacre? No lo saben pero ¿acaso alguien sabe algo de lo que pasará dentro de un rato, esta misma tarde?

Título original: Når støvet har lagt sig (Cuando el polvo se asienta)

País: Dinamarca

Año: 2020

Directores: Milad Alami, Iram Haq y Jeanette Nordahl

Guión: Ida Maria Rydén y Dorte Warnoe Hogh.

Duración: 60 minutos por capítulo

Género: Drama

Reparto: Jakob Ulrik Lohmann, Karen-Lise Mynster, Peter Christoffersen, Arian Kashef, Henning Jensen, Viola Martinsen, Filippa Suenson, Katinka Lærke Petersen, Elias Budde Christensen, Amany Turk, Rikke Bilde…