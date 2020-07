«Unplanned»: Sus creadores reflexionan sobre el impacto de la película

Konzelman hicieron, nada más estrenarse en Estados Unidos, una reflexión sobre los efectos que la película ha tenido en el público y de los que ellos han sido testigos desde su estreno en marzo de 2019.

Llega a España «Unplanned», la historia de conversión de una doctora que asistió a 22.000 abortos. «European Dreams Factory» estrena el 3 de julio una película que ha obtenido un gran éxito en Estados Unidos. Una película provida que ha conseguido que muchos se plantearan cuestiones muy profundas. Los productores Cary Solomon y Chuck

“Ha habido una profunda reacción –afirmó Solomon en una entrevista hace una semana–. Literalmente, nunca he visto nada igual. Incluso antes del estreno, mostramos la película probablemente a 10.000 personas en sesiones por todo el país (…) y hay tres o cuatro cosas profundas que sucedieron cada vez”.

Algo de lo que se percató fue del alto número de hombres que lamentaron “no haber estado a la altura, haber fallado como hombres, porque básicamente forzaron a una mujer a abortar o alguna situación similar”, explicó Solomon.

“Otra cosa es que había miles de personas que se me acercaban y me decían: ‘Tuve un aborto hace 20, 30, 40 años, y por primera vez soy libre’ –manifestó Solomon–. ‘Me arruinó la vida, y ahora viene esta película y entiendo que existe perdón. Entiendo que hay un Dios. Entiendo que me manipularon y me vendieron una mentira’”.

Unplanned se basa en el libro homónimo de Abby Johnson y cuenta cómo pasó de ser directora de una clínica abortista de Planned Parenthood en Texas a ser una activista provida. Lo que le hizo cambiar de perspectiva fue presenciar un aborto por primera vez a través de una ecografía.

Solomon quedó especialmente impresionado por la reacción que había escuchado de personas que defendían el aborto legal. En respuesta a una crítica cinematográfica en Variety que básicamente tildaba a la película de “propaganda”, un comentario en Internet de una mujer pro aborto dijo que la película “cuestionó sus ideas por completo”.

“El verlo de verdad simplemente lo hacía indefendible, y me dejó sin argumentos”, escribió la mujer. “Cualquier persona pro aborto intelectualmente honesta debería estar dispuesta a poner a prueba sus creencias (…) pero, caramba, todos mis argumentos se disolvieron bajo la luz de este retrato. (…) Como mujer, nunca más podré asegurar estar a favor de la mujer y defender el aborto. He cambiado de opinión”.

“Nos llegan testimonios así en oleadas de todas partes del mundo”, aseguró Solomon. “Estamos hablando de redención, perdón y esperanza para mujeres que han abortado y hay, probablemente, más de mil millones de ellas en el mundo en este momento, y están encontrando libertad y perdón. Un sexto o un séptimo de la población mundial está encontrando perdón a través de una película. Es de locos. Es increíble. Obviamente, es por el Señor y el espíritu que surge a través de la película, pero la cuestión es que este es el tipo de efecto que está teniendo la película”.

Además, Solomon añadió que una media de tres trabajadores de clínicas abortivas al día están llamando a And Then There Was None, el apostolado que Abby Johnson inició para ayudar a trabajadores de dichas clínicas a salir de la industria.

Junto con el reciente estreno en DVD se está aplicando un programa para que parroquias y grupos provida adquieran una licencia para proyectar la película.

Solomon declaró que hay peticiones para proyectar la película en lugares tan dispares como Gibraltar y las Islas Feroe, para impedir un acercamiento progresivo al aborto legal. Está previsto que la película se estrene pronto en México, donde el actor Eduardo Verástegui servirá como “embajador” en la promoción de la película.

“Sencillamente, estamos muy complacidos por que el Señor nos haya permitido ser parte de algo que creemos está muy cerca de su corazón y le es muy preciado”, declaró Konzelman. “Ha sido toda una travesía. Al mirar atrás, en cierto modo es extraño, es difícil recordar exactamente cómo era nuestra vida cotidiana antes de iniciarnos en el proyecto de la película. Si preguntas cómo nos ganamos la vida, ‘Trabajamos en Unplanned’. (…) Es una fase de la vida, entre otras cosas”.