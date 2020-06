El Sahara en América Latina

América Latina y el Caribe vivieron estos días un fenómeno que se transformó en tema de conversación. Nada más ni nada menos que una densa nube viajera provenientes desde África, más precisamente desde el mismísimo desierto de Sahara.

Algunas imágenes satelitales han sido elocuentes:

En países como México o Centroamérica las postales difundidas en redes debido a particulares amaneceres u atardeceres también han sido interesantes:

This is just incredible! That pale dot you see is the sun – blotted out by dust from Africa as part of one of the largest, most significant outbreaks ever seen. Truly remarkable what we are seeing with this.

Ok, last dust pic for today and this one is perhaps the most incredible yet. The comparison photos were sent to me from Mirco Ferro who lives in St. Barthelemy. Check the dates in the photos (top is from March) – both are unfiltered or altered in any way. #SAL #DUST pic.twitter.com/FBwOG5ly1E

— Mark Sudduth (@hurricanetrack) June 21, 2020