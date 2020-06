Duerme en paz con esta oración

Algunas veces estaremos acostados en la cama, inquietos y sin poder dormir. Si bien hay innumerables técnicas relajantes que se pueden intentar, una forma de tranquilizar tu mente es comenzar por tu alma.

Una de esas oraciones que se pueden rezar una y otra vez, a menudo enfocándose en tu respiración, es esta inspirada en el Salmo 31. El resto de la oración está tomada del Golden Manual, un libro de devociones de oración de mediados del siglo XIX.

A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.

Me has redimido, oh Señor Dios de la verdad.

Dormiré en paz y descansaré.