Daniella Álvarez, paso a paso

Su testimonio de confianza en Dios tocó corazones en Colombia y rompió fronteras. Es que la lo acontecido de Daniella Álvarez, exreina de la belleza a la que le tuvieron que amputar su pie izquierdo por una isquemia que le afectó sus extremidades inferiores (historia que pudiste conocer ende la mano de la corresponsal en Colombia Lucía Chamat ), ha tenido un nuevo capítulo.

A través de su cuenta en Instagram, Daniella se ha encargado de mostrar a su «familia» (expresión que utilizó para referirse a sus seguidores) cómo viene siendo su recuperación. Y es ahí donde muestra cómo están siendo sus primeros pasos tras la operación.

“Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueño”, expresa en uno de sus mensajes.

El segundo se lo dedicó a sus “dos hombres favoritos”:

La recuperación de Daniella, mujer cargada de fe en Dios y valentía, sigue en marcha. Pasito a pasito. Pero con firmeza. “El milagro es que estoy viva, puedo compartir todavía con ustedes, puedo estar aquí hoy contándoles la historia”, había dicho en ocasión de lo que le ha tocado vivir.

