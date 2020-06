Este cura rompe en llanto pidiendo ayuda para pacientes con COVID-19

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Comarapa, municipio de Bolivia, capital de la provincia Manuel María Caballero (Santa Cruz). Desde ese lugar el padre Alfonso Caba emitió un mensaje que comenzó de manera simple y haciendo referencia a la necesidad de solidaridad para mejorar las condiciones de un hospital local –con varias carencias- en medio de la pandemia del coronavirus que también golpea a Bolivia.

Pero lo que comenzó con un pequeño coloquio de este sacerdote con quienes pudieran ver la grabación difundida en redes sociales terminó transformándose en un mensaje que verdaderamente llega al corazón.

Fue ahí donde de un momento al otro –mientras hablaba- se empezó a quebrar, romper en llanto y clamar ayuda para que se pueda atender a los pacientes con coronavirus en la provincia.

«Quiero pedirles con mucho amor (silencio, llanto), con mucho cariño, que nos ayuden. Queremos implementar unas camas, por lo menos 20, hay camas de madera. Necesitamos colchones de una plaza y media, necesitamos sábanas, necesitamos roperos, veladores, utensilios para la cocina, necesitamos frazadas, necesitamos ropa de bioseguridad para los médicos. Hay dos médicos y dos enfermeras, pero necesitamos (por eso recurrimos a sus corazones de todos ustedes».

“Ustedes ya me entienden qué es lo que se necesita. Les ruego, clamo a su corazón, ayúdenos”, expresa el padre, cuyo pedido fue también en reproducido en medios como Eju.tv.

Caba también se mostró dispuesto a viajar hacia donde sea para recibir ayuda. «Si tengo que ir hasta Santa Cruz, Cochabamba o a donde pueda, díganme. Yo voy a ir, ahí está la camioneta”, indica.

“También pido a ustedes esos tanques de oxígeno para que podamos ayudarles en la respiración. Estos días no he dormido porque quería pedirles, pero también decía, no quiero estar en esta situación. Ruego, clamo, que nos ayuden”, culmina este sacerdote visiblemente emocionado antes de impartir la bendición.

Desde algunos lugares como la Arquidiócesis de Sucre también se hicieron eco de este mensaje a través de las redes:

¿Cómo podemos ayudar?

Nro. de Cuenta 10000032612760, a nombre de Fátima Trujillo Fernández, CI 6202917 SC.

Nro. de Cuenta 1 30433192, a nombre de Yamil Claure Siles, CI 9812564 SC.

También está disponible el número de celular 69236003 (Bolivia).

Coronavirus en Bolivia

En medio de este mensaje fuerte y claro, el avance del coronavirus en Bolivia sigue siendo preocupante. Los últimos datos oficiales dan cuenta de más de 28.000 casos confirmados hasta el momento y un número de fallecidos que se acerca a los 1.000.