Una lluvia de langostas de dimensiones bíblicas

Coronavirus, dengue, crisis sanitaria y más…. ¿Qué falta? América Latina está viviendo unos meses más que especiales. En medio de todo esto en los últimos días ha acontecido una imagen que generó un sinfín de comentarios entre expertos y aficionados en redes sociales.

Se trata de una «nube de langostas» que se empezó a visualizar en la región sur del continente, en especial en lugares como Paraguay, Argentina, Brasil. En el caso de este país, el más golpead por la pandemia en el continente y el segundo más afectado a nivel mundial, incluso de declaró la emergencia en algunos estados por el avance de esta «nube».

Algunas de las imágenes difundidas han sido impactantes:

#Alerta #Langosta #Gafanhotos #LocustSwarms ⚠️🦗

Mitos y verdades de la plaga:

Mitos y verdades de la plaga:

¿Apareció de la nada? ¿Atacan a las personas? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo se las controla?

Ante el ingreso de #langostas al norte de la provincia de #SantaFe, @MinAgriCba y @SenasaAR monitorean la situación. ⚠ En #Córdoba, ambos estamentos tienen protocolos de trabajo para activar en caso del ingreso de la plaga. ✅ Más info 👉 https://t.co/TnK5eCTSR3 pic.twitter.com/bPlxTZV1II — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) June 22, 2020

⚠️#Alerta #Langosta 🦗 #SantaFe

Equipos #langosteros dieron apoyo a los productores del paraje El Algarrobal, del distrito de Lanteri, que realizaron acciones para disminuir la población de la manga de langostas. pic.twitter.com/hQwg9w5DLY — Senasa Argentina (@SenasaAR) June 18, 2020

No obstante, a pesar de las curiosas imágenes, estas langostas no ocasionan daños a humanos, sino más bien a cultivos y pastos. Otra postal para recordar en este tiempo tan especial. No en vano hasta muchos en redes se animaron a recordar pasajes bíblicos, en especial a las mencionadas en el Antiguo Testamento y las 10 plagas en Egipto mientras el pueblo de Israel permanecía cautivo.

Lejos de estas comparaciones la imagen cautiva y sorprende…