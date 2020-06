Bolivia: ¿Por qué todos hablan de la “enfermera de la bici”?

Santa Cruz, Bolivia, lunes 22 de junio. La lluvia era verdaderamente copiosa y ha inundado casas y avenidas. En medio de esto una instantánea que le cambió la vida a una mujer, pues la imagen de esta enfermera se ha hecho viral y se ha transformado en sinónimo de perseverancia en tiempos de carencias a raíz de la pandemia del Covid-19.

Se trata de Mary Luz Salazar (28), auxiliar de enfermería que se la puede ver a puro pedaleo en medio de calles anegadas por la lluvia y de regreso a casa tras un turno en un centro de salud local.

Buying #surgicalgloves destination: #Bolivia please send leads or quotes by private message. gracias~ (pictured, nurse #MaryLuzSalazar biking home after a 19-hr shift) pic.twitter.com/ikuaZ1FfdH

— Ed Young (@edwardcyoung) June 23, 2020