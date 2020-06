Ricky Martin incendia las redes sociales con una desafortunada declaración sobre la Virgen

«Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre y tengo en un pedestal a las mujeres que me ayudaron a criar mi familia. Como tengo en un pedestal a la virgen María, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo». Así se expresa Ricky Martin en una entrevista en El PAIS, al defender los vientres de alquiler y cómo él tuvo a sus dos hijos.

El cantante puertorriqueño fue padre de gemelos el 6 de agosto de 2008. En aquel momento no se especificó donde nacieron los niños ni la identidad de la madre. Mucho se habló en aquel momento de aquella noticia e incluso se llegó a decir que el cantante pagó presuntamente a una empresa dedicada a buscar madres de alquiler la cantidad de 10.000 dólares pidiendo confidencialidad y que la madre nunca sepa que sus hijos serían criados por el artista.

El incluir a la Virgen María en su declaración e insinuar que la llegada de Jesús al mundo fue con un vientre de alquiler está dando mucho que hablar en las redes sociales.

