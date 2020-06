Papa Francisco: Los pobres no son animales ni cosas, también tuvieron una madre

En una entrevista, transmitida en el programa Today de BBC Radio 4 , este 22 de junio, el papa Francisco habló sobre el COVID-19 como un momento histórico y de inflexión para la humanidad.

«Ver a los pobres significa restaurar su humanidad. No son cosas, no son basura. Son personas. No podemos conformarnos con una política de bienestar como la que tenemos para rescatar animales y a menudo tratamos a los pobres como animales rescatados. No podemos conformarnos con una política de bienestar parcial”.

En la grabación de seis minutos, tomada de una entrevista más larga en español con el biógrafo del pontífice, el británico, Austen Ivereigh, y leída por Joseph Balderrama, Francisco criticó la «hipocresía de ciertas personalidades políticas» y habló sobre la necesidad de abordar el cambio climático y ayudar a los pobres.

Pobres también tuvieron una madre que los crió con amor

Francisco invitó a dar un paso decisivo hacia una “dimensión contemplativa”, debido a que “los pobres están ocultos, porque la pobreza es vergonzosa”.

Recientemente en Roma, contó el Papa, en medio de la cuarentena, un policía le dijo a un hombre: «No puedes estar en la calle, vete a casa». La respuesta fue: «No tengo casa. Vivo en la calle”.

El Papa lamentó que existe un gran número de personas que están en los márgenes. “Se han convertido en parte del paisaje; son cosas”.

El Pontífice recordó a la Nobel de la Paz y santa católica, Madre Teresa, que pedía «Ver» a los pobres y esto “significa restaurar su humanidad. No son cosas, no son basura; son personas”.

“No podemos conformarnos con una política de bienestar como la que tenemos para los animales rescatados que es como se trata a menudo a los pobres.

Tenemos que decirnos esto a menudo: el pobre tenía una madre que lo crió con amor”, dijo citando luego la novela de Dostoievski, «Apuntes del subsuelo”.

“Los empleados del hospital de la prisión se habían acostumbrado tanto que trataban a sus pobres prisioneros como cosas. Y viendo la forma en que trataban a uno que acababa de morir, el de la cama de al lado les dice: «¡Basta! ¡Él también tenía una madre!”.

Tenemos que decirnos esto a menudo: esa pobre persona tenía una madre que lo crió con amor. Más tarde en la vida no sabemos qué pasó. Pero ayuda pensar en el amor que una vez recibió a través de la esperanza de su madre”, afirmó el Pontífice.

“No les damos el derecho de soñar con sus madres. No saben lo que es el afecto; muchos viven de la droga. Y verlos puede ayudarnos a descubrir la piedad, que apunta hacia Dios y hacia el prójimo”.

Repensar un mundo pos pandemia

La voz en inglés intenta emular la inflexión del Papa para acercar más su mensaje a los oyentes. En efecto, más allá de ser confesional, en el programa “Rethink” la intensión es transmitir la voz de un abuelo sabio que ayuda con su reflexión a repensar el futuro de la humanidad ante la pandemia más fuerte en este siglo.

Fuera de una lógica divisionista o de la lucha de antaño de clases, la posición del Papa es la de un pastor, pues la pandemia «nos está afectando a todos: a los ricos y a los pobres por igual y está poniendo de relieve la hipocresía”.

«Me preocupa la hipocresía de ciertas personalidades políticas que hablan de enfrentar la crisis del problema del hambre en el mundo pero que, mientras tanto, fabrican armas”, añadió.

Francisco dijo que la pandemia presentaba una «oportunidad» para desafiar el consumismo desenfrenado y combatir el cambio climático: «Hoy creo que tenemos que reducir nuestra tasa de producción y consumo y aprender a comprender y contemplar nuestro mundo natural”.

«Veo signos tempranos de una economía que es más humana. Pero no perdamos nuestra memoria una vez que todo esto haya pasado. Este es el momento de dar el paso decisivo para pasar de usar y usar mal la naturaleza a contemplarla”.

Welby: ‘Hay mucho que aprender del Papa’

La BBC también invitó al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, a dar su opinión sobre la pos pandemia en programa Radio 4 al final de esta semana y, posiblemente comentará las palabras del Papa.

Ambos líderes creen en el diálogo y la colaboración en la caridad de anglicanos y católicos. En el libro “Diversi e uniti” (Diversos y unidos) publicado por la Libreria Vaticana recientemente, el arzobispo Welby escribió en el prólogo de la obra dedicada a los pensamientos del Papa: “Estoy muy contento de la amistad con el Papa y del compromiso que compartimos en el misterio de la reconciliación. Hay mucho por aprender de sus palabras”.

La cercanía del Papa a través de sus entrevistas

En ese libro, el Papa también escribió un texto inédito en el que invita a todos los hombres a mirar con amor a los demás y no temer a la diversidad. “Sin el reconocimiento de la alteridad, no sólo el otro muere sino también yo mismo”.

El Pontífice ya había dado una entrevista a Austen Ivereigh, autor de la biografía de referencia, «El Gran Reformador» (Ediciones B, Madrid, 2015), y del libro sobre el pontificado, «Wounded Sepherd («Pastor herido» (Holt, Nueva York, 2019).

En tiempo de crisis, el Papa afirmó en esa entrevista publicada por ABC (España) el 8 de abril de 2020 y la Civiltà Cattolica: “Resérvense para mejores tiempos porque entonces recordar esta crisis nos ayudará”.

Además, había sido entrevistado por la Stampa de Turín el 20 de marzo de 2020. El Pontífice habló de su dolor en estos días de crisis por el virus y de la necesidad de reconstruir desde tres pilares: “raíces, memoria, hermandad y esperanza”.

Durante el confinamiento obligatorio en el Vaticano por las restricciones en Italia, Francisco concedió asimismo una video-entrevista vía web al periodista español, Jordi Évole, el pasado 22 de marzo de 2020, en la que acepta que ha tenido “momentos de crisis de fe” y las ha resuelto por la “gracia de Dios”. Esto para evocar que las crisis pueden traer oportunidades de cambio y crecimiento personal, comunitario y espiritual.

