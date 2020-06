Oración a María de Chiara Corbella y Enrico Petrillo

Oh Virgen María, tú que eres mi Madre,

que tanto me amas por parte de Dios

acoge hoy mi deseo de consagrarme a ti.

Te doy toda mi persona y mi vida,

te doy mi cuerpo, mis pensamientos y afectos,

mi capacidad profunda de amar y de conocer lo verdadero.

Todo lo que es mío es tuyo y te pertenece.

Te lo doy para poder así pertenecer totalmente a Cristo,

vida de mi vida.

Con confianza y amor te repito:

Estrella de la Mañana que me llevas a Jesús,

Totus Tuus.