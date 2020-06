Iglesias en Nueva York ofrecen gratis pruebas para detectar el Covid-19

Situadas en uno de los epicentros de la pandemia, iglesias de Nueva York han comenzado a ofrecer a personas inmigrantes o desfavorecidas pruebas gratuitas para detectar el Covid-19.

En un vídeo distribuido por Twitter, el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, ha anunciado este servicio que tiene lugar gracias a un acuerdo realizado con la asociación de médicos SOMOS Community Care.

#Covid19 has hit our Latino communities especially hard. As a community built and driven provider, we are proud to partner with @NY_Arch to operate 52 testing sites across New York City. Learn more at https://t.co/oyoL8LLsNr pic.twitter.com/cTOx7i7aER

— SOMOS Care (@SOMOSCare) June 16, 2020