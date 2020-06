Dios también se hizo presente durante el desembarco de Normandía

[#DDay76] Omaha Beach

[#DDay76] 🇫🇷 12 juin 1944 : Messe organisée au cimetière provisoire de Saint-Laurent-sur-Mer en mémoire des 457 combattants – essentiellement américains – enterrés au pied du plateau dominant Omaha Beach à hauteur du secteur Dog White, entre Saint-Laurent-sur-Mer et Vierville-sur-Mer. Le cimetière temporaire a été réalisé par les hommes de la 3rd section, 607th Company, 6th Special Engineer Brigade.[#DDay] 🇬🇧 June 12, 1944: mass organized in the provisional cemetery of Saint-Laurent-sur-Mer in memory of the 457 combatants – mainly American – buried at the foot of the dominant plateau Omaha Beach near the Dog White sector, between Saint-Laurent-sur-Mer and Vierville-sur -Sea. The temporary cemetery was made by the men of the 3rd section, 607th Company, 6th Special Engineer Brigade.#Normandy #WW2 #Normandie

