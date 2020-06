Cristóbal Colón XX: “Estamos asistiendo a una manipulación de la Historia sin precedentes”

Ante la oleada de ataques en América contra el estatuario público, buena parte de los cuales se dirige hacia la figura de Cristóbal Colón, quisimos consultar la opinión del duque de Veraguas, descendiente en línea directa del Navegante.

Cristóbal Colón XX (Cristóbal Colón de Carvajal) es el vigésimo en la descendencia del Gran Almirante. Es un marino español ya retirado, que lleva con orgullo los títulos familiares de duque de Veragua, marqués de la Jamaica, Almirante y Adelantado Mayor de las Indias.

En octubre del 2004, con motivo del derribo de una emblemática y muy valiosa representación de Colón en el paseo caraqueño que lleva su nombre, hicimos contacto con él para una entrevista de televisión, ocasión en la cual lamentó el hecho expresando sus opiniones con gran respeto por el pueblo venezolano y nuestra historia.

Con la misma solicitud y caballerosidad, en este momento crucial, accedió a responder para Aleteia nuestro “cuestionario colombino”:

_ ¿Es cierto que Colón no tiene quien lo defienda en España, tal y como se puede leer en algunos medios de comunicación?

Desgraciadamente debo responder que así es. En España no se defiende a Colón salvo algún caso aislado por parte de intelectuales y siempre a título personal. Si se explican los hechos de que le acusan bajo las costumbres y leyes de la época comprobaremos que es un juicio injusto. Personalmente creo que es un error no defenderlo porque en realidad el ataque va contra España y su obra en América, lo que afecta a la actual imagen de nuestra nación en el mundo americano, con importantes repercusiones sociales y económicas.

_ La muerte de George Floyd, el afroamericano que falleció bajo custodia policial en Mineápolis (EEUU) el 25 de junio pasado, ha desatado violentas protestas las cuales descargan su furia, entre otras, contra la imagen de Colón a quien han llamado “racista”, decapitando y pintando de rojo sangre sus estatuas. ¿Qué comentario le sugiere?

Cristóbal Colón nada tiene que ver con el conflicto racial desencadenado por la triste muerte de George Floyd. El Almirante no es más que una víctima colateral de la oleada de saqueos, pillaje y destrucción llevados a cabo por unos delincuentes contra bienes de todo tipo, amparados en el anonimato de la masa.

Hemos visto las imágenes del saqueo a las tiendas de marcas como Apple y las destrucciones ocurridas en varias ciudades. Comentario aparte merece el renacimiento de la fiebre iconoclasta que surgió en 2001 con el cañoneo de los Budas Gigantes de Bamiyan (Afganistán) a cargo de los talibanes. Si creíamos que estábamos a salvo del vandalismo en países que nos llamamos civilizados, estos días hemos tenido la respuesta de que estamos al mismo nivel, con ataques, no sólo a las estatuas de Colón, sino a otras muchas y en diferentes lugares. A modo de ejemplo citaré las de Juan Ponce de León (Miami), Frank Rizzo (Philadelphia), Jefferson Davies (Richmond), Juan de Oñate (México). Aún más sorprendentes son los ataques a las estatuas de Winston Churchill y a la de la Reina Victoria (Hyde Park) en Londres. En España tenemos la destrucción de la estatua del Sagrado Corazón de Jesús (La Roda de Andalucía), por motivos religiosos que no guardan relación alguna con Floyd. Creo que hemos dado un paso atrás en cuanto a civilización.

_ El Navegante también ha sido señalado como símbolo de genocidio, pintado por algunas crónicas como responsable de atrocidades y exterminador de indígenas. ¿Es justo?

Se trata de una acusación absolutamente falsa. Como todos saben, genocidio es la acción deliberada de asesinar a numerosas personas para exterminar a un grupo humano por razón de raza, cultura, religión o política. Como vemos, ni a Colón ni a España les puede ser aplicable tal concepto.

Como modernamente aceptan los historiadores solventes, la mayor parte de la mortandad de los indígenas americanos fue provocada por las pandemias debidas a enfermedades allí desconocidas, que fueron llevadas de manera involuntaria por españoles y europeos. Por cierto, también muchos de éstos murieron por enfermedades tropicales que no sabían cómo tratar. Los españoles nunca desearon exterminar a los indios.

Los acusadores saben muy bien que aquello no fue un genocidio, pues los han conocido de cerca. El siglo XX pasará a la Historia como el siglo de los genocidios. Todo empezó con las Purgas de Stalin (según Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag, 66,7 millones de muertos entre 1917 y 1959), el genocidio ucraniano (10 millones), el Holocausto Judío (6 millones), el genocidio Camboyano de Pol Pot (3 millones), el de los tutsis de Ruanda (de 0,5 a 1 millón), el Armenio y finalmente, el Bosnio contra la población de Srebrenika (8.322 muertos).

_ Aparentemente, se trata de un rechazo a la historia oficial, ¿sobre qué bases?

Nos encontramos ante una situación sorprendente. Hay un rechazo general a la historia oficial que fue elaborada por profesionales del tema en base a fuentes documentales. Hoy sus enseñanzas se desprecian y los historiadores son arrinconados. En su lugar, se aceptan las opiniones de cualquier persona, independientemente de su preparación y que la mayoría de las veces están movidos por intereses ajenos a la verdad.

Estamos asistiendo a una manipulación de la Historia sin precedentes, que le llega a la sociedad a través de los medios de comunicación. ¿Acaso la Historia se puede reescribir con los votos de unos ciudadanos cuya opinión ha sido previamente manipulada? ¿Estamos asistiendo a la muerte de la Historia? ¿Quién está detrás de la manipulación? ¿Con qué fines?

_ ¿Es Cristóbal Colón responsable de los actos de individuos que vinieron después?

Esta parece ser la acusación principal contra el Almirante. Pero, ¿qué culpa tuvo de ello? ¿Sería lógico acusar a Alfred Nobel de los millones de muertos habidos en las guerras sostenidas desde que él inventara la dinamita? Como vemos, es una acusación que no se sostiene, porque la responsabilidad de los actos son de los individuos.

_ ¿Qué tiene que ver Colón con la esclavitud de africanos en América?

En ningún momento tuvo Colón nada que ver con la importación de mano de obra esclava procedente de África para trabajar en tierras americanas. Fue un asunto posterior a su muerte. Pero, de cualquier forma, cabe decir que la esclavitud estaba admitida en la sociedad del siglo XV y que continuó así mucho tiempo después. Como todos recordarán, la esclavitud no fue abolida hasta el siglo XIX. Por ello, no se puede juzgar a la sociedad europea del siglo XV con las leyes actuales.

_ ¿Qué supuso el Descubrimiento de América?

El Descubrimiento de América es el hecho que más trascendencia ha tenido en la Historia de la Humanidad por sus consecuencias sociales y económicas. Hubo un importante intercambio de productos entre ambos mundos, Antiguo y Nuevo, que produjeron un enorme desarrollo económico desde Europa hasta Asia. Respecto al Nuevo Mundo, hubo grandes cambios sociales en las sociedades indígenas pues los españoles forzaron la desaparición de la antropofagia y acabaron con los conflictos tribales. Ahora se nos quiere presentar el mundo indígena como un paraíso de paz y concordia entre sus habitantes, pero es falso. Ejemplo de ello es la situación del entorno azteca con los pueblos sometidos, que se unieron a los españoles de Cortés para acabar con el régimen de sus opresores. España, al igual que hiciera Roma, mejoró la existencia de los territorios bajo su dominio.

_¿Cómo fue el trato de Colón hacia los indios?

La moral cristiana inspiraba a Colón e impedía que diera mal trato a los indígenas. No hay noticia alguna de que Colón maltratara a los indios sino todo lo contrario. En la documentación de la época figuran las instrucciones a sus subordinados para que dieran buen trato a los indígenas y evitar los desmanes. Cierto es que, en los casos de rebelión de los indígenas en La Española, los españoles se vieron obligados a defenderse de los ataques de las tribus hostiles, como haría cualquiera. Pero allí no hubo genocidio sino vulgares batallas, sin deseo alguno de exterminio. Además, hay que añadir que Colón permaneció pocos meses gobernando las tierras de La Española, pues a raíz de los conflictos surgidos entre los propios españoles, fue sustituido por un gobernador enviado por los reyes. Es decir, que no tuvo ni tiempo ni intención para ello.

_ ¿Hubo esclavitud de los indios?

El tema de la esclavitud de los indios ha generado un amplio debate. Efectivamente hubo una propuesta inicial de Colón para que indios caribes fueran tomados como esclavos. Pero la gente desconoce el motivo.

Cuando llegaron a la isla de Guadalupe, encontraron restos recientes de un festín de carne humana. Los españoles quedaron horrorizados ante la antropofagia. Por eso, en la carta de Colón a los Reyes de enero de 1494, les propuso enviar un buen número de ellos a Castilla, para apartarles del canibalismo, enseñarles buenas costumbres y convertirles al cristianismo. Además, explicaba que con ello se evitaba un mal para los demás indios –los arawacs- a quienes los caribes capturaban para comerlos, algo por lo que agradecerían a los españoles. Para Colón había indios buenos y malos, por lo que su trato no fue el mismo.

La llegada de los indios a Castilla suscitó un largo debate moral y teológico en la Corte acerca de la licitud de su captura, en tiempos en que existía la esclavitud en Europa. Mientras tanto, se prohibieron nuevos envíos y se devolvieron a sus tierras los que había en Castilla. Los consejeros reales -civiles y religiosos-, acabaron por dictaminar que no eran susceptibles de ser esclavizados, lo que fue recogido en una Real Provisión de 20 de junio de 1500, firmada por la Reina. En ella se prohibía la esclavitud de los indios. Todas las Leyes de Indias posteriores -1512, 1542 y siguientes- continuaron esa doctrina para mejorar la vida de los indios, quienes tuvieron los mismos derechos que los españoles. Esto supuso un avance enorme en las leyes de la época, dando origen a lo que se llamó el Derecho de Gentes. Sorprende saber que en 1514 salió la primera ley autorizando el matrimonio entre españoles e indígenas. Actualmente, si tomamos a México o Perú como ejemplos, el porcentaje de su población mestiza e indígena llega al 85%. Estas cifras del mestizaje son las mejores pruebas de que no hubo genocidio.

Como vemos, aquello que fue un avance en cuanto a los derechos de los indígenas y una muestra de humanidad que no tuvo comparables en otras naciones, hoy sólo sirve como motivo para juzgar, con tanta dureza como injusticia, las actuaciones de los españoles. No queremos con ello justificar los desmanes que pudieran cometer ciertos individuos, pero transgresores de la ley los ha habido siempre en todas las naciones, por mucho que se les persigan.

_ Según Las Casas, Colón tenía la certidumbre de que había de descubrir tierras y gentes como si en ellas personalmente hubiera estado. ¿Es esto cierto?

El proyecto del Almirante buscaba alcanzar las costas de Asia por la vía del oeste cruzando el Océano. La única seguridad que tenía en ello era la teórica derivada de la redondez de la Tierra, en lo que coincidía con los astrólogos de la época. Pero, en ningún momento Cristóbal Colón declaró haber estado en aquellas tierras.

