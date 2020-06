Leopoldo Abadía: «Con la crisis descubriremos el valor de las cosas normales»

Acaba de publicary a Leopoldo Abadía el buen humor no le ha bajado ni con el confinamiento. Este gurú de la economía, que se hizo popular con la «crisis ninja», lleva a gala la experiencia que le aportan susy no para de animar a los de su alrededor a emprender, a recomenzar y a trabajar aunque el panorama sea difícil.

«Ahora lo hemos llamado Leopoldo Zoom Tour, porque estoy de gira como Bruce Springsteen. Le digo a mi mujer: ‘Hoy he estado en Madrid y luego en Sevilla’ y es que he tenido una sesión por Zoom». Se ríe de su propia sombra. «Suerte de mi hijo Gonzalo, que es el que se encarga de coordinar todo», dice. Una receta de Abadía alivia muchos dolores de cabeza.

«El cambiazo»

-«Sonriendo bajo la crisis» llega en un momento de cambio muy grande.

-Yo lo veo tan grande que no lo llamo «cambio», lo llamo «el cambiazo». Y el libro va de qué se puede hacer con «el cambiazo». Me preguntan «¿cuándo acaba esta crisis?» y respondo «nunca», porque es un cambio absoluto so-cio-po-lí-ti-co-e-co-nó-mi-co, demográfico… ¡a todos los niveles!. Hay que hacerse a la idea de que esto no es un cambio transitorio. O nos adecuamos o no habrá nada que hacer.

leopoldoabadia.com A sus 86 años, Leopoldo Abadía divulga conceptos de economía con valores.

-Póngame un ejemplo.

El sistema de pensiones: ha de cambiar. Ahora no hay jóvenes y los viejos no se mueren. Para pagar las pensiones habrá que cambiar el modelo.

-En lo económico, ¿España dispondrá de ayuda de la Unión Europea?

-Los europeos nos pueden poner en orden. No nos van a dar los cientos de miles de millones para que luego nos lo gastemos en vino y mujeres, sobre todo los que llaman países «frugales» (Suecia, Austria, Holanda y Dinamarca) no lo permitirían. Necesitamos que las cosas se hagan pero con cierta seriedad. La pega es que en Europa son muy lentos.

-¿La pandemia del coronavirus nos afecta radicalmente o será algo pasajero?

-Es una crisis sanitaria con repercusiones. Va más allá de la propia enfermedad y eso nadie, ni ciudadanos ni Estados, podemos obviarlo.

-¿Hemos descartado a los ancianos?

-Yo no juzgaría a la ligera a los sanitarios ni a los hospitales ni a las residencias. Los han puesto en una tesitura terrible. Cuando te llegan los pacientes a camiones, hay que valorar si hay recursos para atender a todos. Pero el que se ha cargado los recursos es el que lo ha hecho mal. En Cataluña, que es donde vivo, se han gastado mucho dinero en «el procés», el proceso independentista. Dan ganas de decirles «hay prioridades, ¿te enteras?». En España en conjunto hay un derroche de dinero con las comunidades autónomas, hay unas transferencias enormes. Estamos actuando como si fuéramos un país rico y no.

Si la economía falla… la familia responde

-Pero la sociedad resiste.

-Gracias a la familia. La familia se sostiene por el cariño y a si a uno le van mal las cosas, se ayudan echando unos dinerillos cada uno. Es la base siempre. Yo quiero mucho a mi mujer, y si la economía nos falla, pues comeremos la mitad pero comeremos los dos.

Instagram | @leopoldoabadia Por Zoom, desde el bar que hay cerca de su casa... Abadía no para de trabajar.

-Tiene usted una visión muy de sentido común.

-La crisis nos ayudará a descubrir las cosas normales.

«No se puede ser ético a ratos»

-¿Hay que ser ético?

–Hay que ser ético las 24 horas del día. Si soy ético, lo soy por la mañana, a mediodía y por la noche, cuando voy al bar y cuando voy al hospital. O soy o no soy ético, no se puede ser ético a ratos y para lo que me conviene.

«La fe ayuda a comprender lo que pasa»

-¿La fe ayuda a superar la crisis?

-Es fundamental. Uno puede decir «es que solo me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena». Pues bien acordada, oye. La fe ayuda a comprender lo que pasa y a enfrentar cómo voy a vivir. Respecto a la crisis, será que la está permitiendo Dios, así que me hace pensar que será bueno, será para un bien. Yo no puedo hacer nada contra la pandemia pero intentaré ayudar a la gente. Y seguramente nos convenía, no sé por qué pero alabado sea el Señor y a activarse.

Instagram | @leopoldoabadia Leopoldo Abadía cree que la fe ayuda a comprender mejor la situación de crisis en la que nos encontramos y da resortes para buscar soluciones.

Comenzar de cero

-Para usted no es la primera dificultad fuerte que vive en la vida. ¿Qué experiencia puede aportar a las personas que deberán empezar de cero?

-De la guerra civil no tengo recuerdos malos, la verdad. Era pequeño y estaba en Zaragoza, donde hubo bombardeos, pero yo recuerdo que dormíamos toda la familia junta y que veía los caballitos, poco más. En cambio, puedo contar lo que viví en los comienzos del IESE, que hoy es una de las mejores escuelas de negocios del mundo y todo parece fácil. Yo fui uno de los primeros profesores en 1958. Elena, mi esposa, y yo nos casamos y nos fuimos a Estados Unidos. En España no funcionaba nada entonces, había dictadura, todo era gris, el Opus Dei estaba mal visto por gente de la propia Iglesia… Sacar adelante el IESE parecía una quimera.

-¿Cómo lo lograron?

-Algunos profesores marchamos a Estados Unidos para formarnos, inventamos la palabra máster porque aquí en España no existía eso, llevábamos el material en papel… ¿No se podía hacer nada? Eso es mentira. Pero lo que había que hacer era trabajar mucho: procurando vender los programas, pidiendo dinero… Yo he dicho muchas veces: ‘¿me puedes dar un millón de pesetas?’. Y así salen adelante las cosas. Quien tenga que comenzar de cero, que trabaje y adelante, que le saldrán también, no hay que desanimarse.

«Los estudios de los hijos son una herencia que les hemos dado en vida»

-¿Y cómo conjugamos la dificultad económica con la familia y con tener hijos?

-Yo puedo hablar por lo que hemos vivido Elena y yo. Hemos tenido 12 hijos. Yo era hijo único y mi mujer eran 10 hermanos. Te puedo decir que cuando pagamos el último recibo del colegio del pequeño, le dije a Elena que calculáramos cuánto nos habíamos gastado en la educación de los hijos. Hicimos el cálculo rápido: 1.830 recibos. En pesetas, eso eran 72 millones, 432.000 euros de ahora. Y dijimos: «Eso es lo que han heredado en vida». Luego con las carreras, añadimos ponte que unos 100 millones de pesetas más. ¿Cuánto les va a quedar de herencia? Pues no lo sé, pero ya tienen todo eso ahora.

-Habrá sido difícil.

-No tenemos la sensación de haber vivido algo duro. Ha valido la pena y nos lo hemos pasado muy bien. Incluso ahora, en el confinamiento, trabajo en casa pero estoy en una habitación y no nos vemos con mi mujer, pero de vez en cuando le mando un correo y le escribo alguna cosa. Estamos juntos y felizmente casados.

