SIA y el sueño de una mexicana enferma de cáncer terminal

Rebeca Godoy es una mexicana de 35 años con un cáncer terminal. Lleva tres años de lucha contra el cáncer y en un vídeo expresaba entre risas y llantos sus últimos deseos antes de morir. Entre estos deseos se encuentran: ilustrar un libro, tener una sesión de fotos estilo Britney Spears, casarse por la iglesia y pasar el último de sus días con su familia.

Entre estos deseos hay uno que no ha pasado desapercibido. Decía así en el vídeo: “Quiero grabar una canción de Sia que es mi artista favorita, va a ser una canción de solo y piano. Mi intención es pedirle permiso a Sia, me tienen que ayudar. Quiero pedirle que me deje subirlo a la cuenta de YouTube para que se monetice y lo que se gane se done a la investigación del cáncer”.

Lo que no podía esperar Rebeca Godoy era que se iba a encontrar rápida respuesta de la cantante Sia desde Twitter: “Rebecca Godoy, tienes toda mi bendición para grabar e intentar monetizar cualquiera de mis canciones. Siento mucho por lo que estás pasando y, en este caso, supongo que te amo, ve cuando lo necesites”, escribió la intérprete de “Chandelier”.

Rebecca Godoy you have my blessing to record and try to monetize any of my songs. I’m so sorry you’re going through this, I guess in this case I love you, go whenever you need to. ❤❤❤❤❤ #rebeccagodoy

— sia (@Sia) June 15, 2020