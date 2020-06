Guadalupe se puede quedar sin peregrinos este año

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

La Basílica de Guadalupe, el santuario mariano más visitado del mundo con alrededor de 22 millones de peregrinos y fieles que visitan cada año a “La morenita del Tepeyac”, ha tenido que cancelar cerca de dos mil peregrinaciones para este año 2020.

Incluso el día de la máxima concentración en la Basílica, el 12 de diciembre, día en que se conmemorará el 489 aniversario de las apariciones de la Virgen al indígena san Juan Diego, es posible que no pueda haber afluencia de fieles.

Hay que destacar que entre el 9 y el 12 de diciembre de cada año llegan hasta la Basílica, situada en el noreste de la Ciudad de México, al pie del Tepeyac donde tuvieron efecto las apariciones, cerca de once millones de personas, teniendo su culmen el 11 en la madrugada cuando se le cantan “Las mañanitas” a la Virgen.

Cada año hay cerca de 2,300 peregrinaciones que van a la Basílica desde todos los rumbos de México y de varios países del mundo. Sin embargo, por la pandemia del coronavirus, las autoridades y el abad de la Basílica cancelarán cerca de 2,000 peregrinaciones (86 por ciento del total).

Cancelar las peregrinaciones y el 12 de diciembre sería un hecho inédito en la historia de México, pues desde el siglo XVII se realizan sin interrupción. Incluso, se llevaron a cabo en el transcurso de la Guerra Cristera (1926-1929) con la persecución religiosa en su apogeo, aunque de manera no pública por el peligro de ser arrestados por las tropas federales.

La Virgen los espera, cuando llegue el momento

“Mientras que no haya una vacuna, un medicamento que nos ayude a controlar todo esto y tengamos la seguridad de que la mayoría de los peregrinos que entran no están enfermos, no se dará acceso; mientras que no tengamos control estamos en peligro de que se cancele este año (la peregrinación a la Virgen)”, dijo al portal VC Noticias Juan José Jiménez, coordinador de peregrinaciones de la Basílica de Santa María de Guadalupe

Jiménez también dio a conocer que decidieron cancelar todas las peregrinaciones hasta el 31 de agosto, con el riesgo de que pudiera extenderse. Cabe señalar que se suspendieron desde marzo pasado, cuando el Consejo de Salubridad General decretó Emergencia Sanitaria en el país por la pandemia del coronavirus.

Entre las visitas grupales de peregrinos al santuario comúnmente llamado “La Villa” (de Guadalupe) fueron canceladas o reprogramadas: la de Querétaro –la más grande y la más antigua de México– con cien mil feligreses, que se realiza en julio; la Oaxaca del 12 de mayo y la femenil de Celaya del 8 de agosto, entre otras muchas que incluyen la de los ciclistas, la de los payasos, los mariachis, etcétera.

Partiendo de un escenario optimista, en el que puedan reanudarse las peregrinaciones y visitas al templo guadalupano, Jiménez Monreal explicó a VC Noticias que únicamente habrá un cupo máximo de 500 personas adentro del templo, y todos deberán acatar las medidas sanitarias que dicta la autoridad, como la toma de temperatura, repartir gel antibacterial y respetar “la sana distancia”.

“Les pedimos a los feligreses que mientras se guarden en casa y, primero Dios, la Virgen los estará esperando cuando llegue el momento”, terminó diciendo Jiménez.