«Zoom burnout»: ideas para superar la fatiga de las reuniones virtuales

Poco a poco, la mayoría de los usuarios del sistema de reuniones por Zoom, Meet, Hangouts, Skype, Whatsapp, etc… detectaron que sufrían un mayor cansancio que en las reuniones presenciales. «¿Cómo puede ser esto, si estoy en casa y no me he tenido que desplazar, y sin embargo acabo agotado?». Es un comentario frecuente, dicho con cierta estupefacción.

Un nuevo fenómeno

La fatiga causada por las reuniones de Zoom es un nuevo fenómeno relacionado con la salud mental, que ya va recibiendo nombres. Ha sido bautizado como «Zoom burnout» o «Zoom fatigue» y así se detecta en el buscador de Google.

La expresión «Zoom fatigue» alcanzó un pico importante en Estados Unidos en torno al pasado 1 de mayo: el 11 de marzo la OMS había declarado la pandemia del coronavirus y el 16 de marzo la Casa Blanca había desaconsejado las reuniones de más de 10 personas. En poco más de un mes, muchas personas ya habían experimentado el agotamiento de las reuniones por Zoom.

Shutterstock | MilanMarkovic78.jpg Las reuniones virtuales causan fatiga en muchas personas.

La psicoterapeuta Babita Spinelli explica que los encuentros por Zoom son agotadores porque generan una sobrecarga cognitiva. «A diferencia de lo que haríamos en un encuentro físico de grupo o individual, estamos más pendientes de lo que ocurre con cada una de las personas que están ante la cámara», manifestó a «The Healthy».

Tal vez en una reunión familiar o de trabajo, o en una fiesta, solo estaríamos pendientes de la persona que habla o de alguna más. En cambio, la experta afirma que en Zoom uno pone atención en todos y eso desgasta mentalmente.

Trabajo extra para la mente

Otro aspecto que nos perjudica en las reuniones por Zoom es el hecho de no contar con todos los elementos para hacernos una idea de lo que le ocurre a cada participante.

Vemos solo media cara, de repente alguien dirige la mirada hacia algo que no vemos porque está fuera de pantalla y no sabemos si se trata de su mascota, su hijo o la pantalla de su móvil… Todo eso es trabajo extra para nuestra mente, que debe «completar» la información. Eso es lo que explica la doctora Jessica «Jessi» Gold, profesora asistente de Psiquiatría en la Washington University in St. Louis.

¿Cómo podemos combatir el «Zoom burnout»?

Para no acabar «quemados» (eso significa burnout), podemos recordar algunas ideas sencillas y efectivas, que recomiendan los terapeutas.