Sentía un vacío enorme, en el convento encontré el amor

«Entré en un mundo muy superficial para no sufrir, para no entrar dentro»…

Es fácil identificarse con las chicas que aparecen en este video. ¿Quién no se ha hecho preguntas parecidas en algún momento?

Lo que no lo es tanto son sus respuestas, sus reflexiones, su mirada, su sonrisa, ¡su ropa!

Son jóvenes que han decidido dejarlo todo y han encontrado su lugar en un convento situado en el pueblecito de La Aguilera (España).

«Sentí que Él sabía toda mi historia, que Él me conocía y que me quería para Él…».

«Algo dentro de mí gritó: ¡Hágase!».

«Todo lo que yo no me perdonaba, lo que no aceptaba de mí misma, todas las exigencias que yo tenía sobre mi propia persona, sobre los demás,… fue como si Él todo lo tomase, como si me dijese: tu vida es mía y te quiero así».

«Desde ese momento tuve la certeza de que nunca en mi vida iba a volver a sentirme sola y que pasara lo que pasara yo tenía un amor al que recurrir. como si te hubiera tocado la lotería… Mejor. ¡Mucho mejor!».

«Señor, yo soy tuya y esto no se puede perder».

«Me está enamorando cada día más»…