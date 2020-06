10 ideas de la Montaña Mágica que cambiarán tu manera de pensar

Si te has propuesto volver a los clásicos en plena pandemia, confinamiento y crisis del Coronavirus “La Montaña Mágica”, Thomas Mann es un libro que no puedes perderte. Esta ambientado en un confinamiento. Su protagonista Hans Castorp llega a un balneario como visitante, pero pronto enferma y comienza a comprender lo que misteriosamente allí sucede.

Cada personaje es un mundo y cada conversación entre ellos un tratado de filosofía. La tuberculosis, enfermedad de la que se curan los personajes del libro es muchas cosas a la vez. Es para algunos el motivo de encontrarse confinados en un ambiente alejado de la familia, para otros el sentido de su existencia y para todos ellos una excusa para comprender cuestiones más profundas: el sentido del espacio y del tiempo, el sentido de la muerte, del amor, de la nobleza de espíritu, de la trascedencia, de la modernidad.

En la obra hay reflexiones inspiradoras, diálogos profundos y descripciones psicológicas abordadas con la meticulosidad de un orfebre. Son muchas las actitudes de los personajes ante lo que sucede a su alrededor.

Aquí proponemos 10 ídeas, 10 frases y reflexiones que no deja a nadie indiferente:

1.Sobre la muerte:

“Mientras existimos nosotros, no existe la muerte, y, cuando existe la muerte, no existimos nosotros; por consiguiente, no hay ninguna relación real entre la muerte y nosotros; la muerte es algo que no nos atañe absolutamente en nada.”

2. ¿Renovarse o morir?

“La muerte es digna de honores en tanto es la cuna de la vida, el seno materno de la renovación.”

3. El tiempo:

“El tiempo no posee ninguna realidad. Cuando nos parece largo es largo, y cuando nos parece corto es corto; pero nadie sabe lo largo o lo corto que es en realidad.”

4. El paso del tiempo:

«Los años ricos en acontecimientos transcurren con mayor lentitud que los años pobres, vacíos y carentes de peso, que el viento barre y que pasan volando».

5. El valor del tiempo:

Y aún hay una forma de explotación más criminal a sus ojos: la explotación del tiempo, ese delito que consiste en cobrar una prima por el mero transcurso del tiempo, es decir: los intereses, y abusar así, para ventaja de unos y a costa de otros, de una institución divina y universal para todos como es el tiempo.“

6. La importancia del cambio:

“Sabemos perfectamente que introducir cambios y nuevas costumbres es el único medio del que disponemos para mantenernos vivos.”

7. La tolerancia:

“Procure recordar que la tolerancia se convierte en un crimen cuando se tiene tolerancia con el mal.”

8. Sobre el hombre:

“¡Cómo es el hombre! ¡Con qué facilidad puede engañarse su conciencia, encontrando en la supuesta voz del deber la licencia para la pasión!”

9. Estupidez e Inteligencia:

“¡Hay tantas clases distintas de estupidez! Y seguro que la inteligencia no es la mejor de ellas.”

10. Sobre el alma y el cuerpo:

“Un alma sin cuerpo es tan inhumana y espantosa como un cuerpo sin alma. Por cierto, lo primero es una rara excepción y lo segundo es el pan nuestro de cada día.”