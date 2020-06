Pau Dones, el niño TDAH al que todo el mundo llora

Y lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando Ramón Llorens, mi tutor en octavo de EGB, me entregó las notas de fin de curso y me dijo: «Donés, no sirves para nada. En la vida serás un don nadie».

Así escribía Pau Dones meses antes de morir en el prólogo del libro: «Mi vida con un TDAH», de la periodista y madre Milagros Martín-Luna.

Pau Dones, el niño con TDAH creció y se convirtió en el gran músico al que todos lloramos estos días. Sensible, con carisma, con gran intensidad en todo lo que se proponía. Alguien que nos hizo sentir con su música, nos hizo emocionarnos con su lucha contra el cáncer y nos ha hecho llorar con su fallecimiento.

Hay muchos Pau Dones a nuestro alrededor

El Trastorno que sufría Pau Dones, trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno psiquiátrico que padece entre un 2 y un 5 por ciento de la población infantil en todo el mundo.

Atender a un niño con TDAH implica un esfuerzo enorme, porque le cuesta concentrarse, parece que no le interesa lo que pasa a su alrededor, a veces es revoltoso y le cuesta no moverse, y habla demasiado e interrumpe constantemente…

Es comprensible que haya personas que, sin conocer más sobre el trastorno, le juzguen como un «niño maleducado» y le aparten para que «no moleste»… y eso es precisamente lo que más dolor puede provocar a ese niño, y la peor manera de enfrentar el trastorno del TDAH.

Paciencia y cariño

Es importante que en la escuela y en la familia, estos niños cuenten con todo el apoyo. Y para ello, la clave es la información: los profesores y los padres deben formarse lo más posible para ayudar a sus hijos o sus alumnos con TDAH. Sobre todo, es muy importante no culpabilizar al niño, ya que no se comporta así voluntariamente. Y también es importante que sus compañeros comprendan lo que sucede para que no le estigmaticen.

Pau Dones nos muestra con su ejemplo hasta donde puede llegar un niño con TDAH. Hasta donde él quiera llegar. Escribe en el prólogo de este libro: «A mis 52 años puedo afirmar que he tenido una vida estupenda, vivida a tope, con gran intensidad, llena de matices, percepciones y emociones que sin el TDHA, THDA, ADTH o como se llame, seguro no hubiera tenido».