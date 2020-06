Lo que el viento se llevó: ¿Reescribimos la historia del cine?

Título: Lo que el viento se llevó



Título original: Gone with the wind



Año: 1939



País: EE.UU.



Duración: 238 minutos



Directores:Victor Fleming, George Cuckor, Sam Wood



Guión: Sidney Howard, Oliver H.P. Garret, Ben Hecht, Jo Swerling y John Van Druten sobre la novela homónima de Margaret Mitchell



Música: Max Steiner



Fotografía: Ernest Haller



Intérpretes: Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland, Leslie Howard, Hattie McDaniel, Ward Bond