¿La educación online es el futuro?

La educación telemática tenía hasta hace unos meses un espacio reducido principalmente en el mundo universitario. Poco a poco, más centros e instituciones se fueron sumando a los sistemas online de formación. Pero desde la pandemia, nos hemos visto forzados por necesidad a utilizarlos para poder continuar con la educación en todos los niveles.

Son muchos los centros, las universidades de Harvard y Stanford entre otros, donde ya plantean arrancar el curso de forma online y solo requerir a los alumnos su presencia en grupos reducidos en caso de tener que realizar prácticas. También los institutos de Educación Secundaria que ya adaptan los contenidos de las asignaturas a la docencia online.

Una vez forzados a considerar como opción sólida la formación online, se constatan las diferentes ventajas e inconvenientes que entraña más allá de lo que teóricamente se pensaba.

Ventajas

En primer lugar, el coste económico de la educación no es desdeñable. Se estima en unos 1200 € de media por hijo lo largo de un curso escolar de los que entre 200 a 300 € son los destinados a la adquisición de libros de texto. Este coste es similar al de una tableta electrónica sólo que la vida útil de ésta triplicaría a la de los libros de texto. Por lo tanto, en términos de estos costes, la formación online entraña un notable ahorro y eficiencia.

Por otra parte, en una educación totalmente telemática se evitan desplazamientos diarios lo que reduce no solo los costes de transportes sino también las aglomeraciones de vehículos y, de paso, la contaminación en las ciudades.

Desde el punto de vista de la organización educativa, la educación online facilita una mayor flexibilización de horarios que ayuda entre otros a quienes se forman en disciplinas artísticas y musicales o de otra índole de especialización extracurricular.

Por otra parte, las tareas en este tipo de educación forjan además el desarrollo y aprendizaje de las nuevas tecnologías, algo cada vez más necesario para acceder al mercado laboral. En este caso, además, las familias y los propios alumnos deben aprender a no delegar la responsabilidad de la educación en las instituciones educativas. Éstas pasan a ser instrumentos al servicio de las familias que deben ser responsables de la propia educación de sus hijos.

Uno de los efectos que ya se observan en la educación universitaria es que no precisando tantos recursos económicos en infraestructuras físicas se destinan a mejores recursos electrónicos mucho más baratos lo que libera fondos para contratar e invertir en mejor capital humano y mejor investigación.

Inconvenientes

No obstante, no todo son ventajas. Desde el punto de vista social, es posible que la asunción de responsabilidades de la propia formación dependa de las condiciones familiares generando un círculo vicioso, una trampa de la pobreza.

Tampoco, hoy en día, se puede asegurar que todo el profesorado disponga de las competencias digitales necesarias para poder gestionar un aula virtual ni facilitar que la formación online se traduzca en un aprendizaje efectivo en sus alumnos.

Otro gran problema en el seno de la familia es el problema de la conciliación. La tarea de un profesor no siempre es totalmente sustituible por lo que pueda acompañar unos padres, pero es que además el tiempo de trabajo puede reducir la atención para sostener la responsabilidad del alumno en su propia formación.

Si encima hablamos de familias numerosas o supernumerosas, la gestión de los diversos programas educativos de los hijos puede convertirse en una pesadilla dentro del hogar. Otro problema que se alude es que se privaría de una experiencia fundamental en nuestros hijos y de la que se deriva un aprendizaje no cognitivo: la socialización.

Con esta pandemia la educación online ha propiciado un debate muy interesante que ya no podemos eludir pues, por suerte o por desgracia, nos vemos obligados a incorporarla en nuestro día a día.

Ya es un hecho y cuando pase la pandemia no volveremos a la normalidad anterior, sino que es altamente probable que la educación online se haya abierto un camino considerable para quedarse. La cuestión ya no serán sus pros y contras sino si no existe otro futuro que no sea este tipo de educación.