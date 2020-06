El papa Francisco: ¡Pobre de la humanidad sin crisis! 

El papa Francisco afirmó que toda “crisis” trae consigo una “oportunidad” y sin crisis la humanidad se enferma y se duerme. Lo dijo a través de un video-mensaje enviado al encuentro virtual global promovido por Scholas Occurrentes en ocasión de la Jornada Internacional del Medio Ambiente.

“Es que la vida es más grande que nuestra propia vida y, por eso, se parte. ¡Pero esa es la vida! Crece, se rompe”, afirmó el Papa en su mensaje transmitido durante el evento en que asistieron gobernantes y diversas personalidades del deporte, del arte y de la tecnología.

Francisco, se sumó, enviando un mensaje sobre la educación que está naciendo: ¡Pobre de la humanidad sin crisis! Toda perfecta, toda ordenadita, toda almidonadita. Pobre. Sería, pensémosla, una humanidad así sería una humanidad enferma, muy enferma. Gracias a Dios que no se da. Sería una humanidad dormida”.

“Por otra parte, – continuó – así como la crisis nos funda por llamarnos al abierto, el peligro sucede cuando no nos enseñan a relacionarnos con aquella apertura. Por eso las crisis si no son bien acompañadas son peligrosas, porque uno se puede desorientar”, sostuvo el Papa en su mensaje con motivo del ciberencuentro mundial de jóvenes, padres y docentes y en medio de la pandemia del COVID-19.

Francisco destacó el “consejo de los sabios” para enfrentar el momento de los cambios, útil hasta para las pequeñas crisis personales, matrimoniales, sociales: “nunca te adentres sólo en la crisis, andá acompañado”.

“Allí, – agregó – en la crisis, nos invade el miedo, nos cerramos como individuos, o comenzamos a repetir lo que a muy pocos les conviene, vaciándonos de sentido, tapando el propio llamado, perdiendo la belleza”.

En esta ocasión, el Papa Francisco inauguró el nuevo proyecto de Scholas: la “Universidad del Sentido”. “Scholas nació de una crisis, pero no alzó los puños para pelearse con la cultura, y tampoco bajó los brazos para resignarse, ni salió llorando: ¡Qué calamidad, qué tiempos terribles!”.

“La educación escucha, o no educa. Si no escucha, no educa. La educación crea cultura, o no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no educa” expresó el Papa en su mensaje escuchado por jóvenes, padres de familia y profesores de todo el mundo ‘amigos’ de Scholas.

Por eso, “en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad”, el Papa celebró la educación y subrayó la labor de Scholas y su visión de abrir las puertas de la Universidad del Sentido. “Porque educar es buscar el sentido de las cosas. Es enseñar a buscar el sentido de las cosas”.

Igualmente, habló de encontrar sentido a “mundos diferentes”: “En nuestros más profundos dolores, alegrías, deseos y nostalgias. Mundos de Gratuidad, de Sentido y de Belleza”. Y recordó: “El idiota”, la “llamada” de Caravaggio y el loco de “La strada”.

“Nunca se olviden de estas últimas tres palabras, gratuidad, sentido y belleza. ¡Pueden parecer inútiles!, sobre todo hoy en día. ¿Quién se pone a hacer una empresa buscando gratuidad, sentido y belleza? No produce, no produce. Y sin embargo, de esta cosa que parece inútil depende la humanidad entera, el futuro”.

Scholas nació hace veinte años de su primer experiencia en Argentina, soñada por el entonces arzobispo Jorge Bergoglio –hoy Papa Francisco–. En la actualidad, Scholas se constituye como una Organización Internacional de Derecho Pontificio.

La red de Scholas, concebida desde el inicio por los docentes argentinos José María del Corral, presidente y Enrique Palmeyro, vice-presidente, está presente en 190 países, integrando a más de 400 mil centros educativos y llegando a más de un millón de niños y jóvenes en todo el mundo.