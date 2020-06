Papa Francisco: Cristianos sean testigos de la cercanía de Dios en tiempos de pandemia 

“Seamos interpretes de la consolación del Espíritu”.

En estos tiempos de pandemia, elinvitó a todos los cristianos a ser testigos de la cercanía dePrecisamente, el 5 de mayo de 2020, se celebra el 60 aniversario de la institución del

“No podemos pedir a la humanidad que se mantenga unida si vamos por caminos diferentes”, dijo recientemente el Papa en un video-mensaje para el servicio litúrgico de Pentecostés del Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que promueve el movimiento “Thy Kingdom Come”.

Francisco imploró para que los cristianos estén más profundamente unidos como “testigos de la misericordia de la humanidad duramente probada”. “Seamos responsables, los unos de los otros”.

El Papa aseguró que los cristianos pueden contagiar el mundo de vida ante la amenaza de la muerte que ha devastado al mundo durante la pandemia de coronavirus. Y describe al Espíritu como el Consolador, como la cercanía de Dios que “nos da la certeza de no estar solos” y “la fuerza gentil que siempre da valor, incluso en el dolor”.





Pentecostés es, tradicionalmente, un tiempo de oración por la unidad de los cristianos. El 5 de junio de 1960, día de la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, este Consejo Vaticano fue creado por Juan XXIII, cuando era el secretario para la Promoción de la Unidad de los cristianos con un Motu propio Superno dei Nutu.

El cardenal Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos con motivo de esta importante fecha histórica recordó que Juan Pablo II hace veinticinco años, precisamente el 25 de mayo, publicó su encíclica sobre el empeño ecuménico “Ut Unum sint”.

“Con este documento, que se publicó a treinta años de la clausura del Concilio Vaticano Segundo, dio un renovado impulso a la decisión conciliar relativa a la participación de la Iglesia católica en el Movimiento ecuménico, describiéndola como la “vía irreversible de la Iglesia católica”, dijo el cardenal Koch a Vatican News.

Francisco reza asimismo por los líderes mundiales y manifiesta su esperanza de que la pandemia pueda ser una ocasión de escucha del mensaje evangélico de arrepentimiento anunciado por Pedro en el primer Pentecostés.

El Papa moviliza a los cristianos al diálogo, para no estar ”anestesiados” ante el grito de los olvidados y del planeta herido” y observa que no será posible volver a nuestro antiguo estilo de vida. Lo afirmó en el último video-mensaje enviado a Thy Kingdom Come.