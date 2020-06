Nigeria: obispo secuestrado en plena noche en el norte del país

El presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), Monseñor Joseph Masin, fue secuestrado en el norte de Nigeria en la noche del viernes 29 de mayo por un grupo de hombres armados. Liberado por la policía el domingo de Pentecostés, este secuestro de un clérigo es el décimo en menos de un año. Desde 2009, Boko Haram ha propagado el terror en el país.

La policía en el estado de Nasawara, en el norte de Nigeria, y la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) confirmaron el secuestro del obispo Joseph Masin, presidente de CAN para Nasarawa. Fundada en 1976, CAN es la principal asociación ecuménica del país, que reúne a la Iglesia Católica y varias iglesias pentecostales.

No es la primera vez que un miembro destacado de la asociación ha desaparecido en Nigeria y se ha pedido un rescate. El secuestro tuvo lugar en la casa del obispo a la medianoche del viernes 29 de mayo. Los secuestradores lo llevaron en una motocicleta a un destino desconocido, según los medios nigerianos. Exigieron $ 50,000 para su liberación, el obispo protestante podría haber sido liberado el domingo de Pentecostés, gracias a la policía y sin fianza, dijeron fuentes locales.

Un alivio porque temíamos el destino fatal del Pastor Lawan Andimi, asesinado en enero pasado porque la comunidad cristiana local no podía pagar el rescate exigido. El hecho es que este nuevo secuestro de un sacerdote, el décimo en un año, deja el miedo y la incertidumbre en este país donde Boko Haram continúa sus acciones terroristas. Los repetidos ataques que han matado a casi 6,000 cristianos desde 2015, desplazaron a dos millones de nigerianos y huyeron de cientos de miles de refugiados a países vecinos.

La llamada de Comece

Unos días antes de este nuevo secuestro, y en reacción a la dramática situación en el país, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea (Comece) lanzó un llamamiento el 19 de mayo para poner fin a “la persecución de los cristianos”.

En Nigeria. Comece hace un llamado a la Unión Europea y a la comunidad internacional para que actúen para “ayudar a las autoridades nigerianas a poner fin a la violencia, llevar a los criminales ante la justicia, apoyar a las víctimas e incluir plenamente a los cristianos (47% de la población nacional) en todas las estructuras estatales y en todos los niveles de administración, incluida la policía y las fuerzas armadas “.

En diciembre pasado, el escritor y filósofo Bernard-Henri Levy mediatizó el destino de estos cristianos al firmar un informe sorprendente y aterrador en las columnas de Paris-Match sobre las masacres de cristianos nigerianos cometidos por los Fulanis, un grupo étnico musulmán. Según la ONG Doors Open, el 90% de los cristianos asesinados en 2018 en todo el mundo fueron asesinados en Nigeria.